CheckIn2016 – poslušajte drugi panel “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca”

Prva regionalna konferencija o trendovima u hotelijerstvu “Check In 2016” održana je u petak, 28. oktobra, u punoj sali Master centra na Novosadskom sajmu.

Konferencija je okupila lidere u hotelijerskoj industriji i turoperatori iz celog regiona koji su govorili o problemima u ovoj industriji, trendovima, digitalizaciji, izazovima bezbednosti i ostalim aktuelnim temama. Svi učesnici složili su se da država, hotelijeri, turističke agencije i turistički radnici moraju raditi zajedno na poboljšanju trenutne situacije.

Na panelu pod nazivom “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovali su Nikola Avram, MK Mountain Resort, Živorad Vasić, Crowne Plaza Beograd, Nikola Senaši, Hotel Brain, Dejan Đorđević, Hospitality Business of ESTA Holding Ukraine, Admir Hasanbegović, Courtyard by Marriott, Sarajevo, Aleksandar Vasilijević, Falkensteiner Hotel. Moderator: Danijel Koletić.

O čemu su učesnici govorili poslušajte u videu: