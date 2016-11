CheckIn2016 – Nikola Avram: Veoma smo zadovoljni letnjom sezonom na Kopaoniku!

Prva regionalna konferencija o trendovima u hotelijerstvu “Check In 2016” održana je u petak, 28. oktobra, u punoj sali Master centra na Novosadskom sajmu.

Konferencija je okupila lidere u hotelijerskoj industriji i turoperatori iz celog regiona koji su govorili o problemima u ovoj industriji, trendovima, digitalizaciji, izazovima bezbednosti i ostalim aktuelnim temama. Svi učesnici složili su se da država, hotelijeri, turističke agencije i turistički radnici moraju raditi zajedno na poboljšanju trenutne situacije.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovao je i Nikola Avram, MK Mountain Resort Hotels & Apartments, Kopaonik, Serbia President of the Board of Directors, koji nam je tokom konferencije rekao:

“Možemo da kažemo da je ova letnja sezona stvarno bila prava sezona na Kopaoniku. Grand i Konaci koji su radili su bili stvarno popunjeni na visokom nivou, pogotovo vikendima nije bilo ni jedne sobe. Tako da smo jako zadovoljni, to nam je sad dalo podsticaj da sledeće godine još bolje organizujemo.”

Kompletan razgovor poslušajte u videu: