CheckIn2016 – Nikola Avram: U sistemima kao što je nas, promene se uvode i sprovode mnogo brže i jednostavnije!

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovaće i Nikola Avram, President of the Board of Directors, MK Mountain Resort Hotels & Apartments, Kopaonik, Serbia.

Bavljenje hotelijerstvom odavno je prešlo one osnovne potrebe gostiju za smeštajem i hranom. Gde pronalazite inspiraciju i ideje za sve aktivnosti koje MK resort danas nudi i koliko vam u tome pomažu i sami gosti?

– Hotelijerstvo je specifičan biznis koji vrlo lako postaje način života. Kada neki posao više živite nego radite, inspiracija se pronalazi svuda. Trendovi se brzo menjaju i traže kreativan odgovor na svaki novi izazov i jedini način da budete u korak sa vremenom je da te trendove istovremeno živite i sprovodite.

Kako su društvene mreže uticale na vaše poslovanje? Ono što ste može primetiti jeste da ste veoma aktivni i u komunikaciji sa influenserima i blogerima, ali i u komunikaciji sa gostima.

– Društvene mreže danas u velikoj meri oblikuju brend, to je jedan od najneposrednijih načina komunikacije sa kozumentima, jednostavan način da ljudi dođu do informacije koja im je potrebna. Zbog toga konstantno tragamo za boljim modelima iskorišćenosti takvog izvanrednog resursa.

Da li se u današnje vreme sistemi kao što je vaš, lakše i brže prilagođavaju promenama i prihvataju svetske trendove, nego što je to slučaj kada su u pitanju veliki hotelski lanci?

– U sistemima kao što je nas, promene se uvode i sprovode mnogo brže i jednostavnije, ne opterećuje nas birokratija specifična za velike lance i ta fleksibilnost nam na mnogim poljima donosi ozbiljnu komparativnu prednost.

Kakve promene očekujete u narednih 5 godina u vašem poslu i hotelijerstvu generalno?

– Pre svega dalju digitalizaciju ali i robotizaciju poslovanja, kao i duboke konceptualne promene, a naročito u velikim hotelskim lancima. Dosadašnja stroga uniformnost polako i sigurno nestaje sa svetske hotelske scene, a mesto joj ustupa opušteniji lifestyle koncept koji je ukorenjen u modernim urbanim sredinama i upravo tražnja za takvim hotelima imu tendenciju stalnog rasta.

Kompletan program konferencije i informacije o prijavi možete pronaći na linku www.color.rs/checkin2016