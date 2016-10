CheckIn2016 – Nebojša Daraboš: Broj noćenja stranih turista u Subotici je u 2015. godini po prvi put u istoriji premašio broj noćenja domaćih gostiju

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “Između rasta i nestabilnosti: Koji su zajednički problemi hotelijera u regionu?” učestvovaće i Nebojša Daraboš, Član gradskog veća za oblast turizma, investicija i međunarodne saradnje, Subotica.

Kako ocenjujete razvoj turizma na severu Srbije? Koji su potencijali, a koliko smo sve to uspeli da iskoristimo?

– Subotica i Palić su se u proteklih nekoliko godina jasno definisali kao destinacija u kojoj je najviše razvijen kulturni turizam u svojstvu City break-a i kao jedno od najpopularnijih mesta u Republici Srbiji za poslovne skupove srednje i manje veličine. Jedino je mesto u državi kroz koje prolaze tri sertifikovane Evropske kulturne rute koje privlače veliki broj stranih turista koji su na kružnim putovanjima ali svojim duhom, atmosferom, tradicijom i miksom velikog broja naroda koji u zajednici žive na ovim prostorima takođe privlači i veoma značajan broj individualnih stranih gostiju. Dovoljno je da kažem da je 2015. godina po broju dolazaka bila najbolja u poslednjih 37 godina a da je po broju ostvarenih noćenja najbolja u protekle tri decenije. Takođe, broj noćenja stranih turista u Subotici je u 2015. godini po prvi put u istoriji premašio broj noćenja domaćih gostiju i time svrstao naš grad u tri grada u Republici Srbiji kojima je to pošlo za rukom. Dakle, iako sam vam predočio samo nekoliko činjenica, jasno je da su uloženi napori u proteklom periodu dali konkretne rezultate i da je turizam jedan od pokretača privrednog razvoja na severu zemlje. Obzirom na moj pređašnji rad, iskustvo i poslove koje sam obavljao do sada, jasno mi je da svakako nismo dostigli svoj maksimum i da postoji izuzetno veliki prostor za napredak u svim poljima pa i onima po kojima je sever zemlje najpoznatiji. Započeta je promocija vinskog puta Subotice, radilo se na promociji ruralnih delova oko Subotice i Palića i njihovih manifestacija, značajna sredstva resornog ministarstva, Grada, Mađarske vlade i Evropskih fondova su uložena u restauraciju i očuvanje najvažnijih simbola grada. Ono što nam svakako predstoji je njihovo konačno stavljanje u funkciju turizma i puna održiva upotreba jer do sada nismo uspeli da pronađemo pravi model upravljanja turističkim resursima kojima raspolažemo. Ono što je svakako problem, ne samo kod nas nego imam utisak u celoj zemlji je profesionalizacija i standardizacija usluga koje se pružaju domaćim i stranim gostima. Ukoliko u to uključimo i činjenicu da veliki broj pružaoca najrazličitijih usluga turistima radi u sivoj zoni, doći ćemo do zaključka da ima mnogo toga na čemu još treba raditi kako bi mogli da kažemo da smo u potpunosti iskoristili sve šanse koje imamo na turističkom tržištu.

Palić je jedno od najposećenijih turističkih mesta na severu Srbije. Koliko ste zadovoljni smeštajnim kapacitetima i kvalitetom usluge?

– Devizni priliv od turizma u našem gradu je prošle godine bio 23,93 miliona dolara prema podacima Narodne banke Srbije. Po dostupnim podacima lokalne Turističke organizacije, u avgustu 2016 godine na teritoriji grada Subotice je bilo oko 150 smeštajnih objekata sa oko 1000 smeštajnih jedinica i preko 2500 kreveta. Od ukupnog broja ležajeva registrovanih u Republici Srbiji Subotica i Palić imaju 1,96% ali zato ostvaruju 4,3% ukupnog broja noćenja u Republici Srbiji. Ukupna popunjenost smeštajnih kapaciteta na nivou destinacije nije na zadovoljavajućem nivou i na tome svakako treba raditi ali prema istraživanju odnos cene i kvaliteta pruženih usluga i kod domaćih i kod stranih gostiju ima veoma visoku prosečnu ocenu čak 4,6 od 5. I u ovom segmentu treba raditi na profesionalizaciji i zapošljavanju osoba koje su stručno osposobljene kroz srednje škole i fakultete koji izučavaju turizam, koji će tada lako voditi veliki broj objekata za smeštaj koje imamo i profesionalno raditi u njima što će posledično značajno povećati zadovoljstvo boravka a time i neposredno uticati na povećanje popunjenosti trenutnih kapaciteta.

Da li su svetski hotelski lanci zainteresovani za otvaranje svojih predstavništava u Subotici?

– U Subotici je prisutan Best Western koji ima ugovor sa Hotelom Glorija, a prema mojim saznanjima postoje kontakti dva hotelska lanca sa još dva hotela od kojih jedan posluje u Subotici, a jedan na Paliću. Kao hotelijer, smatram da bi bilo veoma pozitivno ukoliko bi došlo do dogovora i ukoliko bi svetski brendovi prepoznali interes da budu prisutni na našem prostoru. Većina hotelskih lanaca postavlja određene standarde koji garantuju potrošačima jedinstven kvalitet usluga u svim hotelima određenog lanca posebno kada je reč o određenom brendu koji ima definisane standarde poslovnih procesa, izgradnje hotela, uređenja soba, restorana i drugih sadržaja i namenjeni su određenoj ciljnoj grupi potrošača. Hotelski brend ne implicira i nužnu standardizaciju u dizajnu, jer su usled zahteva tržišta mnogi lanci započeli prilagođavanje svojih objekata lokalnoj kulturi i okruženju. Upravo taj aspekt profesionalizacije rada u hotelima koji donose hotelski lanci, od operativnih poslova do upravljanja, uz zadržavanje prepoznatljivog stila i izgleda objekata koji se vezuje za Suboticu i Palić, bi po meni bio pravi put za podizanje kvalitata rada i popunjenosti smeštajnih kapaciteta na destinaciji.

Kakvi su planovi Gradskog veća do kraja godine i prvu polovinu sledeće? Koje turističke manifestacije ćete podržati?

– U toku ove godine Gradsko veće je, kada govorimo o turizmu, finansijski i logistički podržalo sve projekte koji su bili planirani od strane Turističke organizacije grada Subotice i Park Palić doo kao dve osnovne institucije koje osmišljavaju i sprovode politiku turizma na celokupnoj destinaciji grada Subotice. Pod tim podrazumevam podršku svim kulturnim i turističkim manifestacijama kao i logističku podršku pri organizaciji svih skupova koji su uticali na povećanje obima turističkog prometa. Isto tako, Park Palić doo je uz podršku Gradskog veća i subvencije iz nadležnog Ministarstva započeo projekat renoviranja postojećih kapaciteta termalnih bazena na Paliću. Gradsko veće je ove godine u saradnji sa Centrom za istraživanje i studije turizma, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ) pokrenulo projekat “Promocija ekoturizma i zastita zivotne sredine Palickog jezera i Ludasa” koji se upravo privodi kraju i za koji mislim da je počeo da osvetljava jedan deo turizma – ekoturizam sa kojim se do sada nije upravljalo na pravi način.

Pored kratkoročnih planova koji podrazumevaju nastavak realizacije postojećih i pokretanje novih projekata, pre svega, iz oblasti izgradnje turističke infrastrukture i marketinga destinacije, u narednih 6 meseci fokusiraćemo se na produbljivanje komunikacije sa celokupnom privredom koja posluje u oblasti turizma i ugostiteljstva, ojačavanju institucije preko koje će oni promovisati svoje ideje i potrebe prema Gradu, a planiramo da u narednih 12 meseci izradimo i usvojimo Program razvoja turizma na teritoriji grada Subotice.

