CheckIn2016 – Jelena Rubeša: Danas niko ne može dozvoliti lošu uslugu ni prema jednom gostu!

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “Istine i zablude u hotelijerskoj matematici: Da li povećan broj dolazaka znači i veći ADR” učestvovaće i Jelena Rubeša, director of Sales, Leisure, Costa Navarino and a member of the Starwood Sales Organization.

Radili se na teritoriji Evrope, ali i dosta ste bili angažovani u regionu. Da li možete da uporedite naše prostore u odnosu na evropske? Koliko smo konkurentni u odnosu usluga, kvaliteta, cena, autentičnosti ponuda?

– Naša je regija vrlo bogata, raznolika, šarolika po svemu – pristupu, usluzi, cijenama. Ono što nismo još usvojili (čast izuzetcima) je važnost brandiranja. Kao da se sramimo /očekujemo da drugi prepozna tko smo bez da mi sudjelujemo u kreiranju tog imagea/reputacije. No danas je brandiranje odnosno upravljanje mišljenjem ljudi o tebi, tvom proizvodu, usluzi- sve. Na taj način prepuštamo tržišni rast mudrijima, koji drže korak s vremenom. Bez branda ne možes imat proizvod. Danas si ne može nitko dozvoliti lošu uslugu niti prema jednom gostu. Preko Tripadvisora, o tome će čitati tisuće ljudi. Internet isto tako ne trpi lažna obećanja, koje se ne ispoštuju. Ne trpi dizanje cijena pod motom”i tako ga više nikad neću vidjet”. Jedan loš komentar poput eha odnese potencijalne milijune zarade u neku drugu destinaciju.

Da li je digitalna revolucija izmenila današnjeg gosta?

– U potpunosti. Svaka informacija obiđe svijet neviđenom brzinom. Jednom na društvenim mrežama, informacije koje “vedre i oblače” kreiraju mijenje. Facebook, Twitter, Tripadvisor, Holiday Check – današnji gosti to čitaju prije bukinga.

A koliko je promenila vaš svakodnevni posao, mogućnost da pravite kratkoročne i dugoročne biznis planove?

– Posao, trendovi, planovi, mi sami – svi smo dio dinamičnog okruženja u kojem živimo. Digitalna revolucija je otvorila mnogo novih mogućnosti, stavila jak naglasak na zadovoljstvo gosta, samim time stvorila nova radna mjesta. Ono što pred planove stavlja izazov je nestabilna politička situacija, ne “novootvoreni” digitalni svijet. Uostalom, business planovi nisu Biblija, nego radni dokument.

Da li su veliki hotelski lanci spremni da odgovore na brze promene u odnosu na to kako reaguju manji sistemi koji se lakše menjanju i prilagođavaju?

– Prilagodba nije opcionalna nego nužna. Živi se brzo, kolo vode kreativci, koji imaju vjeru u sebe, kreativnosti, viziju i hrabrost da isto sprovedu u dijelo. Koliko je samo nevjerojatna informacija da Google postoji tek od ’98?! Hotelski lanci moraju reagirati i prilagođavati se, ne bi li držali korak s tržištem, konkurencijom i potražnjom/klijentima. Ukoliko se ne varam prvi je Four seasons uvrstio inovativne web stranice koje kao prvo predstavljaju destinaciju, a ne hotel; koji na svakoj stranici imaju opciju bookinga uz jedan klik; te prvi uvrstio social mediu (Twitter, Facebook, Tripadvisor) na svoje stranice. Smiono. Prepoznali su važnost transparentnosti i ne nužnosti napuštanja procesa bukinga ne bi li se pročitalo reviews. Mali hoteli nemaju toliku moć investiranja u online tražilice, no, svakako se i od obiteljskog posla može učiniti čudo uz adekvatni know how. No, web daje i malima priliku da uz ne preveliko ulaganje u web stranicu postanu globalni. Što su svakako prepoznali. Barem oni koji posluju uspješno. 🙂 Teško je dati odgovor na tako općenito pitanje – tko je fleksibilniji i brži. Lanci zbog veličine imaju određenu inertnost, radi čega ih mali, kreativni, smioni poduzetnik može prestići i uzeti svoj dio kolača.

Kompletan program konferencije i informacije o prijavi možete pronaći na linku www.color.rs/checkin2016