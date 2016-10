CheckIn2016 – Goražd Čad: Funkcionalno znanje je glavni problem obrazovnih institucija u turizmu

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “Od koga učimo: Edukacija u hotelskoj industriji” učestvovaće i Goražd Čad, Managing Director at Go MICE Slovenia and founder of Conventa Slovenia.

Kakva je situacija u Sloveniji kada je u pitanju hotelijersko obrazovanje? Da li su menadžeri kada završe škole spremni da izađu na tržište?

– U Sloveniji, postoji nekoliko obrazovnih institucija koje obrazuju različite profile rada u turizmu. Među najpoznatijima i specijalizovanima su Turistica u Portorožu i Visoka škola za ugostiteljstvo i turizam na Bledu i Mariboru. Studije turizma su dostupne i u okviru fakulteta za Ekonomiju i Biotehničkog fakulteta, kao i u nekim drugim školama. Mi, profesionalci, veoma smo kritični prema osoblju koje dolazi iz ovih institucija, jer oni uglavnom nemaju funkcionalna znanja i dalje profesionalne kompetencije koje su stekli kroz svakodnevni rad. Shodno tome, neki veliki hotelski lanci slede svoje standarde i kriterijume u izboru kadra. Neki čak kreiraju svoje obrazovne programe, koji vode stručni kadar kroz sve delove lanca; iz skladišta do recepcije i prodaje. Na taj način uče o tome kako celina funkcioniše. Funkcionalno znanje je glavni problem, jer obrazovne institucije odgovaraju na potrebe tržišta veoma sporo. Pomislite samo na dinamiku u prodaji i upravljanje prihodima. Zbog toga, većina hotela i drugih turističkih preduzeća angažuje osoblje koje dolaze kod njih kao studenti i obučeni su i funkcionalno kvalifikovani za posao već kao mladi. Može se reći da je ovo najčešći način izbora osoblja u slovenačkim turističkim preduzećima.

A, kakva je situacija kada su u pitanju event menadžeri? Da li za takve pozicije postoje kursevi, edukacija…?

– U ovoj oblasti, ekonomska kriza dovela je do potpunog kolapsa sistema. Zbog krize, broj događaja agencija je smanjen značajno i isto tako i potreban kadar. Kao rezultat toga, jedini program tog tipa na Visokoj školi za ugostiteljstvo i turizam na Bledu je otkazan. Ono što je ostalo je samo funkcionalni trening za određene oblasti koje nude nekoliko privatnih obrazovnih institucija i programa slične onima koje nude Conventa kao deo Conventa akademije. Zbog potražnje i novog tržišta pokrenuli smo Conventa Crossover projekat, koji je neka vrsta think-thank i teži da postane centar znanja i najboljih inovacija za organizaciju događaja. Ovogodišnje prvo izdanje pokazalo je da tržište ima potrebu za takvim znanjem je izuzetna i da će na taj način da se nadograđuje na sistem sertifikacije. Od kraja ekonomske krize i potrebe za ljudskim resursima su se ponovo povećale. Ono što je potrebno je odgovarajuće poređenje kvalifikacija. Zbog toga, mislimo na sličan sistema sertifikacije kao što imaju piloti, kada je potrebno uverenje koje se ponovo stiče svake dve godine, dok odgovarajuća obuka treba da bude ponuda u periodu između sertifikata.

Na koji način su savremene tehnologije pomogle hotelijerstvu, kongresnom turizmu…?

– Tehnologija je motor razvoja i inovacija u hotelskom poslovanju i kongresnom turizmu. Za složene procese organizovanja događaja koristili smo zahtevna i izuzetno skupa IT rešenja koja se danas nude uz pomoć jednostavnih aplikacija. Tehnologija ima pozitivan uticaj na rad organizatora događaja i na njihove interakcije sa učesnicima i stoga ima pozitivan uticaj na poslovanje. U poslednjih nekoliko godina, ogroman napredak je postignut i u oblasti upravljanja podacima, što omogućava bolju primenu marketinga i interakcije sa učesnicima. U isto vreme, ne smemo zaboraviti da sastančimo uglavnom zbog sadržaja. Priče uvek okupe i inspirišu ljude. Kroz priče učimo o životu i vrednostima. Naučili smo da ih uključimo u naše događaje. Kada ih samo podelite sa učesnicima da im ispričaju priče ko smo i šta pokušavamo da postignemo sa događajem. Tehnologije mogu biti pojačivač i alat, ali ne i uzrok i uslov za postojanje industrije.

