CheckIn2016 – Goran Kovačević: Utiska sam da Beograd postaje grad hotela sa 4 zvezdice, što mislim da dugoročno nije dobro

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učesvovaće i Goran Kovačević, Managing Direktor, Square Nine hotel Belgrade

Vaše iskustvo sa Kipra i iz Velike Britanije preneli ste u Srbiju. Kakve su razlike i sličnosti evropskog i srpskog hotelijerskog tržišta?

– Razlike su ogromne i teško je porediti UK i Srbiju. Ono što mislim je da je srpska hotelijerska industrija na pravom putu. Grade se dobri hoteli, kako u Beogradu tako i duž cele Srbije, restauriraju stari, usluga je na nivou, a ako ne i bolja nego u nekim drugim gradovima Evrope. Hrana unutar hotela postaje kvalitetnija i osećam da se prate trendovi u svakom smislu. Naš jedini problem su još uvek cene, koje su za kvalitet naših hotela i usluge koju pružamo, daleko ispod evropskih standarda. Verujem da će zajedničkim snagama i pravom strategijom i ovo da se popravi u skorijoj budućnosti.

Da li je srpsko tržište otvoreno za nove hotele, da li je teško pronaći svoju poziciju?

– Neminovno je da se novi hoteli otvaraju gotovo “svakodnevno”. Beograd je definitivno postao grad novih i to jako dobrih hotela. Mislim da ima mesta za svakoga od nas, ali se postavlja pitanje strateškog otvaranja hotela različitih kategorija. Utiska sam da postajemo grad hotela sa 4 zvezdice, što mislim da dugoročno nije dobro. Razlika prosečnih cena sobe između hotela sa 3, 4 i 5 zvezdica je sve manja i sve bliža, što sigurno nije dobro. Čak mislim da stvara i konfuziju u glavama gostiju jer nije realno da je hotel sa 4 zvezdice skuplji od onoga sa 5 zvezdica. Takođe, jako je mala razlika i onih sa 3 i 4 zvezdice, a da ne kažem da je ponekad ponuda Airbnb-a skuplja od nekog lepog hotela sa 3 ili 4 zvezdice u našem glavnom gradu. Ovakvo pozicioniranje cena ne doprinosi dugoročnom sazrevanju tržišta.

U kojoj meri vam je razvoj tehnologije i interneta pomogao i odmogao u svakodnevnom poslu?

– U velikoj meri pomaže i to je neminovnost. Skraćuje vreme, ubrzava procedure i doprinosi boljoj, bržoj i kvalitetnijoj usluzi. Ono što me plaši je da bi budućnost i savremeni razvitak tehnologije mogao u nekoj meri i da “ubije” taj ljudski dodir u hotelima. Danas postoje aplikacije za bukvalno sve, od check in do check out-a, do porudžbine za room servis, restorana itd. Ipak je taj ljudski dodir po meni presudan u hotelima i bilo bi šteta‎ da tehnologija to i zameni. Koliko god se trudimo da pratimo tehnološki razvitak i razne aplikacije, u Square Nine Hotelu se još uvek trudimo da je ljudski faktor taj koji nam pomaže u poslu, kako nama tako i gostima.

Brze promene utiču na sve aspekte života, privrede… Da li je danas lako pratiti želje gostiju i prilagođavati se svakodnevnim izazovima?

– Pratiti želje gostiju i prilagođavati se njihovim potrebama je verovatno osnovni opis posla svakog hotelijera. To je negde i osnovna suština da znamo šta gosti hoće i pre njih samih, da im skratimo vreme čekanja u ovom ubrzanom dobu, da im ponudimo alternative za njihove potrebe, da stvorimo kulturu razumevanja njihovih želja i naš‎ih izazova i da svako od nas u lancu usluge da svoj doprinos kvalitetnijem sazrevanju ovog novog društva.

