CheckIn2016 – Dejan Đorđević: Razvoj kadrova je ključna stvar u hotelijerstvu!

Prva regionalna konferencija o trendovima u hotelijerstvu “Check In 2016” održana je u petak, 28. oktobra, u punoj sali Master centra na Novosadskom sajmu.

Konferencija je okupila lidere u hotelijerskoj industriji i turoperatori iz celog regiona koji su govorili o problemima u ovoj industriji, trendovima, digitalizaciji, izazovima bezbednosti i ostalim aktuelnim temama. Svi učesnici složili su se da država, hotelijeri, turističke agencije i turistički radnici moraju raditi zajedno na poboljšanju trenutne situacije.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovao je i Dejan Đorđević, Hospitality Business of ESTA Holding Ukraine, koji nam je tokom konferencije rekao:

“Kao što znate, hotelijerstvo kod nas nije baš posebno razvijeno. Tako da očekujem da ova konferencija, kao i prethodne koje su bile u Beogradu na kojima sam bio učesnik, daju učesnicima jedan širi pogled o hotelijerstvu, ne samo kod nas, nego u celoj regiji. Šta je to što hotelima treba u smislu kadrova, šta je to čemu hoteli teže…”

Kompletan razgovor poslušajte u videu: