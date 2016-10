CheckIn2016 – Dejan Đorđević: Posebno u zemljama u razvoju, hotelski lanci pružaju sigurnost!

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovaće i Dejan Đorđević, CEO at the Hospitality Business of ESTA Holding Ukraine.

Kako veliki hotelski sistemi, poput onih u kojima ste radili i radite, reaguju na brze promene koje nam donosi internet? Da li su platforme kao što su Booking ili TripAdvisor vetar u leđa za promene?

– Svi veliki hotelski lanci su veoma orijentisani i fokusirani na internet kanale. U velikom broju slučajeva, u zavisnosti od lokacije, ti kanali donose hotelima i preko 50% rezervacija, samim tim značaj tih kanala je ogroman.

Kakvo iskustvo nosite iz Moskve i Dubaija? Da li ta dva grada u hotelijerstvu uopšte mogu porediti ili su gosti, globalno, svuda u svetu slični?

– Gosti svugde u svetu su veoma slični, i u osnovi se dele na one koji dolaze zbog posla ili odmora. Samim tim i prohtevi su drugačiji. Važno je napomenuti da kulturološka razlika i geografsko poreklo gostiju takođe utiče na određene prohteve u ugostiteljstvu.

Da li su hotelski lanci prema vašem iskustvu mogućnost za bolje poslovanje ili se situacija u tom smislu poslednjih godina promenila?

– Hotelski lanci svakako imaju svoju prednost, koja se pre svega ogleda u globalnoj marketinškoj i prodajnoj podršci, kao i u standardima – gosti tačno znaju šta mogu da očekuju od određenog brenda. U određenim zemljama, posebno zemljama u razvoju, brendovi pružaju sigurnost. U zemljama gde je hotelijerstvo razvijeno i gde je lako naći stručni kadar, voditi hotel samostalno bez brenda ne predstavlja veliki problem, jedino što ti samostalni hoteli nemaju podršku lanca i samim tim veoma često se priključuju raznim takozvanim afilijacijama kao što su “Leading Hotels of the World”, “Design hotels”, “Small Luxury Hotels” itd.

Kako vidite promene u hotelijerstvu u narednih 10 godina? Na koje će sve načine digitalna revolucija uticati na tu delatnost?

– Digitalna revolucija je bez sumnje promenila mnogo toga u tradicionalnom hotelijerstvu i te promene će se nastaviti. Međutim, uspešni hotelijeri moraće da nađu zlatnu sredinu između tradicionalnog hotelijerstva i digitalne revolucije s obzirom na to da se sa digitalnom revolucijom gubi na personalizovanoj usluzi, a gosti sve više i više uprato to traže, posebno u luksuznom segmentu hotelijerstva.

