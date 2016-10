CheckIn2016 – Aleksandar Vasiljević: Kongresni turizam igra veliku ulogu u unapređenju postojeće infrastrukture, kao i stimulaciji budućih investicija

Konferencija “Check In 2016” okupiće 28. oktobra u Novom Sadu – lidere u hotelijerskoj industriji i tur-operatere iz celog regiona. Konferencija će se baviti najnovijim trendovima u hotelijerstvu – digitalizaciji, izazovima bezbednosti i drugim aktuelnim temama.

Konferenciju će otvoriti Renata Pinžo, pomoćnik ministra – sektor turizam i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. U jednom od panela – ambasadori zemalja sa bogatom turističkom ponudom – Crne Gore, Hrvatske, Turske, Brazila, Izraela i Indije govoriće o problemima ove važne privredne grane u nestabilnim vremenima.

Na panelu “The World Is Not Enough: Biti ili ne biti deo međunarodnog lanca” učestvovaće i Aleksandar Vasilijević, generalni menadžer Falkensteiner Hotela.

Da li na srpskom tržištu postoji dovoljno hotelskog prostora za sve vrste posetilaca ili u turizmu nikada nije previše različitih ponuda?

– Srbija još nije razvijen u pravom smislu kao turistička destinacija, koja bi mogla biti promovisana u čitavom svetu uz pomoć vodećih tour operatora. Kongresni turizam igra veliku ulogu u unapređenju postojeće infrastrukture, kao i stimulaciji budućih investicija. Obzirom da se ide ka tome da Beograd vrati vodeću poziciju kongresnog centra, koji je imao početkom osamdesetih godina, mora se raditi na većoj posvećenosti budućeg održivog plana i razvoja Beograda, ne samo po pitanju kongresnog turizma, već i po pitanju drugih posebnih oblika turizma poput zdravstvenog, kulturnog, gastronomskog, manifestacijskog… U poslednjih par godina, evidentan je pomak po pitanju povećanja broja hotelskog kapaciteta i dolaska većih svetskih hotelskih lanaca. Naravno, ozbiljnijim razvojem Beograda kao turističke destinacije, ujedno bi se javila i potreba za većim brojem smeštajnog kapaciteta. U ovom trenutku, nema dovoljno hotelskog prostora, koji bi mogao da zadovolji potrebe zahtevnog tržišta.

Falkensteiner hotel je deo velikog svetskog lanca. Da li ste lako pronašli svoju poziciju i na srpskom tržištu?

– Falkensteiener Hotel Belgrade je deo evropskog hotelskog lanca Falkenstiner, do pre par godina nepoznat brend kako klijentima u Srbiji, tako i u regionu. U početku je bilo daleko teže izboriti se za poziciju na domaćem tržištu, jer smo želeli da pridobijemo klijente kvalitetom proizvoda i usluga. Svesni smo bili da je to razvojni put, gde je potrebno uložiti više napora i vremena, ali zauzvat smo dobili mnoge lojalne goste, koji su nam ukazali poverenje u poslednje četiri godine.

Koliko vam pomaže to što imate iskustva sa svetskog tržišta? Da li iz tog razloga lakše primenjujete svetske trendove?

– Čitava grupacija funcioniše po principu „Think globally, act locally”. Želimo da budemo u koraku sa svetskim trendovima, a ujedno želimo da sačuvamo tradiciju i lokalne vrednosti mesta u kome se nalazi hotel. Ipak, bitno je prepoznati u sijaset svetskih trendova dobre primere buduće prakse sa mogućnošću lakog implementiranja.

Kako vidite budućnost hotelijerstva u narednih 5 godina, s obzirom da tehnologija i internet svakodnevno menjaju i naš život i poslovanje, ali i želje gostiju?

– Posmatram budućnost hotelijerstva u narednih pet godina kao mnogo zanimljiviju, pre svega zbog tehnoloških inovacija, koje su krucijalno promenile navike i način života kako ljudi tako i čitavog poslovanja. Kao posledica inovacija, javiće se potreba generalnih menadžera da ovladaju mnogim novim veštinama kako bi se lakše nosili sa budućim izazovima novog načina poslovanja.

