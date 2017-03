AutoForum2017 – Slobodan Tomić: Kupovna moć diktira kvalitativnu strukturu automobila koji se kod nas uvoze pa ih možemo svrstati u “srednju klasu”!

Color Media Communications, najveći organizator konferencija u SEE regionu i Sat Media Group, najveća medijska kuća iz automobilske industrije, za vreme Međunarodnog sajma automobila u Beogradu, organizuju #AutoForum2017 – regionalni forum o automobilskoj industriji.

Forum se održava 21. marta u hotelu Radisson Blu Old Mill.

#AutoForum2017 je mesto okupljanja svih relevantnih stručnjaka i brendova iz oblasti automobilizma. Cilj foruma je razmena znanja, povezivanje profesionalaca iz ove oblasti, kao i unapređenje prodajnih i marketinških strategija i tehnika. Takođe, cilj je i da se podstakne saradnja i povezivanje kompanija iz oblasti automobilizma, osiguravajućih kompanija i banaka.

Forum otvaraju: Goran Knežević, ministar privrede u Vladi Republike Srbije i Nj. E. Đuzepe Manco, ambasador Italije u Beogradu.

Na panelu „Tržište novih pod uticajem regulative za uvoz polovnih vozila” učestvovaće i Slobodan Tomić, načelnik Odeljenja za carinske procedure u Sektoru za carinske postupke i procedure UC RS. U susret konferenciji prenosimo delove intervjua koji je gospodin Tomić dao za list “Politika”

Koja je procedura za uvoz polovnih automobila? Koja dokumentacija je neophodna?

– Kada govorimo o polovnim, odnosno upotrebljavanim vozilima, u tu kategoriju spadaju ona vozila koja su bila registrovana u inostranstvu i od čije je registracije prošlo najmanje šest meseci. Jedini uslov za uvoz ovakvih vozila prema još uvek važećoj Uredbi o uvozu motornih vozila iz 2010. godine, jeste da su ona proizvedena u skladu sa normom EURO 3, bez obzira da li uvoz vrši fizičko ili pravno lice. Prilikom uvoza potrebno je priložiti svu dokumentaciju na osnovu koje će se na nesumnjiv način izvršiti pravilna identifikacija motornog vozila. To je pre svega saobraćajna dozvola (ukoliko nije u pitanju original, onda kopija overena u inostranstvu – u sudu, kod notara, u MUP-u, ili opštini). Kao dokaz o kupovini podnosi se originalna faktura ili kupoprodajni ugovor (zavisno od načina kupovine). Ukoliko se kao dokaz o kupovini podnosi kupoprodajni ugovor na istom mora biti overa potpisa prodavca od strane nadležnog organa (npr. sud, notar, MUP, opština). Ono što svako treba naglasiti je i to da ovakva vozila u našu zemlju mogu ući sa redovnim ili privremenim registracionim oznakama (ZOLL, IT..). Da bi se započeo carinski postupak, vozilo prvenstveno mora imati važeću godišnju registraciju, a nakon toga se mora prethodno odjaviti u inostranstvu. Vozilo koje je registrovano u inostranstvu, a koje podleže obavezi registracije u Republici Srbiji mora se u pisanoj formi prijaviti ulaznoj (graničnoj) carinarnici.

Da li imate podatke o uvozu, koliko je polovnih automobila uvezeno tokom prošle godine i da li je to više ili manje u odnosu na raniji period?

– Shodno kupovnoj moći, u našu zemlju se uvoze uglavnom jeftiniji automobili, mada ima i onih koji ne odustaju od nekih proverno dobrih proizvođača kao što su BMW, Audi ili Mercedes. Tokom 2016. godine je prema našoj evidenciji ukupno uvezeno preko 115.000 polovnih putničkih automobila. Samo pravna lica su uz korišćenje povlastice uvezla 47.000 takvih automobila. U poređenju sa prethodnom godinom ta brojka je nešto viša, ako se ima u vidu da je u 2015. godini uvezeno oko 93.000 takvih vozila.

Koja se vozila najčešće uvoze?

– Kao što smo već rekli, kupovna moć diktira i kvalitativnu strukturu automobila koji se kod nas uvoze. Prema podacima kojima raspolažemo najveći broj uvezenih polovnih vozila bi se mogao svrstati u tzv. „srednju klasu“, starosti između pet do deset godina. Najčešće su to modeli francuskih, nemačkih i italijanskih proizvođača automobila.

Odakle se najčešće uvoze polovni automobili?

– Najviše polovnih automobila u našu zemlju se uvozi iz zemalja EU, pre svega iz Mađarske, Slovenije, Nemačke, Švajcarske, Italije, ali i iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Holandije. Za vozila koja se uvoze sa vanevropskog tržišta iz Amerike, Japana ili iz Azije za uvoz je neophodna i potvrda Agencije za bezbednost saobraćaja.

Sve informacije o prijavi za učešće možete pogledati na zvaničnom sajtu www.color.rs/autoforum2017