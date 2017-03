AutoForum2017 – Aleksandra Đurđević: Veoma brzo neće biti dovoljno da vozila imaju samo nultu emisiju štetnih gasova već da su ekološka kroz ceo proces, od proizvodnje do reciklaže!

Color Media Communications, najveći organizator konferencija u SEE regionu i Sat Media Group, najveća medijska kuća iz automobilske industrije, za vreme Međunarodnog sajma automobila u Beogradu, organizuju #AutoForum2017 – regionalni forum o automobilskoj industriji.

Forum se održava 21. marta u hotelu Radisson Blu Old Mill.

#AutoForum2017 je mesto okupljanja svih relevantnih stručnjaka i brendova iz oblasti automobilizma. Cilj foruma je razmena znanja, povezivanje profesionalaca iz ove oblasti, kao i unapređenje prodajnih i marketinških strategija i tehnika. Takođe, cilj je i da se podstakne saradnja i povezivanje kompanija iz oblasti automobilizma, osiguravajućih kompanija i banaka.

Forum otvaraju: Goran Knežević, ministar privrede u Vladi Republike Srbije i Nj. E. Đuzepe Manco, ambasador Italije u Beogradu.

Na panelu “Električna vozila kao osnova transporta – budućnost, sadašnjost ili iluzija” učestvovaće i Aleksandra Đurđević – generalna direktorka Delta Motors, sa kojom smo razgovarali u susret konferenciji:

BMW je do sada prodao 100.000 vozila na električni pogon. Veliki uspeh, ali i pokazatelj gde autoindustrija ide u budućnosti. Kako ocenjujete ovakve rezultate?

– Kada je prodaja u pitanju, trenutno potražnja prevazilazi proizvodne kapacitete i jasno je da elektrifikacija vozila uzima maha. Ovi rezultati su i očekivani s obzirom na pristup koji je BMW primenio i to započevši elektrifikaciju vozila u dva pravca od kojih je jedan jedinstven u svetu. Elektropogon se uvodi u modele na koje su klijenti navikli – Serija 3, Serija 5, X5 i oni su postali takozvani ‘plug in’ hibridi i čine novi podbrend – iPerformance. Sa druge strane, kako bi tržištu ponudili nešto jedinstveno, BMW je investirao u razvoj potpuno novih modela od starta konstruisanih da budu na elektropogon i formirao poseban brend BMWi. Kompanija nije išla linijom manjeg otpora i konvertovala postojeći model u elektrovozilo, već je razvila posebne metode produkcije i započela proizvodnju u ekološkoj fabrici u Lajpcigu. Fabrika koristi energiju koja je proizvedena isključivo pomoću vetrenjača, a uz to, starije baterije se koriste kao akumulatori energije koja ne može odmah biti iskorišćena. To znači da kada baterija ne bude dovoljno dobra za upotrebu u vozilu ona ipak može da skladišti odeđenu energiju koja može kasnije da se upotrebi. Konstrukcija ovih vozila je specifična po tome što su karoserije napravljene od karbonskih vlakana (CFRP- Carbon Fiber Reinforced Polymer) i imaju svoje specifične elemente dizajna. Upotreba recikliranih materijala je obavezna, a čak su svoje mesto našle i reciklirane PET boce. Predstavnici ovog brenda su i3 i i8.

Da li je svet spreman da se kreće u tom pravcu? Ovde mislimo i na same države, saobraćajnu infrastrukturu, autombilska udruženja, ne samo na krajnje korisnike tačnije kupce.

– Neću preterati ako kažem da svet nema mnogo izbora, već da se kreće u tom pravcu. To potvrđuju i rezolucije na globalnom planu i odluke zemalja ponaosob, koje preuzimaju odgovornost kada je neophodna zaštita životne sredine u pitanju. Trenutno stanje je takvo da je u svim razvijenim državama infrastruktura u razvoju, a nivo razvijenosti direktno zavisi od finansijskog statusa pa je tako u Zapadnoj Evropi i Skandinaviji mreža punjača izuzetno razvijena. Države subvencijama i različitim pogodnostima na lokalnom nivou dodatno stimulišu prodaju. Povraćaj novca od više hiljada eura i besplatno parkiranje su stavke koje dodatno privlače vozače. Automobilska udruženja se svakako prilagođavaju potrebama korisnika, pa tako se i osposobljavaju za saradnju sa “novim klijentima”. Ono što je potrebno su malo drugačije navike, na primer umesto otići na pumpu, vozilo staviti na punjenje, a takođe i biti upoznat sa time kako se ponašaju baterije tokom korišćenja vozila. Nemačka je pokrenula inicijativu, pred Evropskom komisijom, za podršku instalaciji i proširenju infrastrukturne mreže punjača širom svoje zemlje koju je Komisija usvojila i uz to propisala Direktivu kojom su sve države članice u obavezi da do 2020. godine razviju adekvatnu mrežu punjača. Iz ovoga jasno vidimo da postoji razvijena svest o značaju uvođenja električnih vozila u Evropi, dok same činjenice o broju punjača i električnih vozila u svetu, govore za sebe. U Japanu punjača ima više nego benzinskih pumpi 40.000 vs. 35.000, u Kini je plan da do 2020. godine bude uspostavljena mreža od 5 miliona punjača, dok su u SAD na snazi programi velikih subvencija za kupovinu električnih i hibridnih vozila.

Kako vidite region i Srbiju u tim kretanjima?

– Srbija je na početku ovog ciklusa. Trenutno nemamo razvijenu mrežu javnih punjača, ali verujemo da je realizacija postavke sve bliža. S obzirom na dnevno kretanje i površine koje zauzimaju gradovi u regionu moguće je koristiti električna vozila i bez mreže punjača već sada. Dovoljno je punjenje vršiti kod kuće. U našoj zemlji se ekologiji u ovom segmentu i dalje ne posvećuje dovoljno pažnje, dok se u razvijenim zemljama veliki akcenat stavlja upravo na smanjenje emisije štetnih gasova tokom vožnje. Veoma brzo neće biti dovoljno da vozila imaju samo nultu emisiju štetnih gasova već da su ekološka kroz ceo proces, od proizvodnje do reciklaže. Zapravo, tek korišćenjem električne energije dobijene na ekološki ispravan način u samoj proizvodnji automobila, može da se dostigne potpuni smisao upotrebe elektrovozila. Čak i kada je region u pitanju, ne zaostaje se značajno za Evropom, u Hrvatskoj već postoji razvijena mreža od preko 100 punjača, a postoje državne subvencije za kupovinu električnih i hibridnih vozila. Brzi punjači za sve vrste novih električnih automobila u Sloveniji raspoređeni su na svakih 50 kilometara, država daje subvencije od 100% na izgradnju punjača, dok kupovinu novog električnog automobila subvencioniše sa čak 7.500€. Čak i u Makedoniji postoji plan subvencije za 5000 vozila; država izdvaja 3.500€ subvenicije za svako vozilo do 25.000€ vrednosti, a 5.000€ za vrednost preko 25.000€, a kupci su oslobođeni plaćanja putarina, parkiranja i registracije. U našoj zemlji postoji mnogo prostora za unapređenje, pre svega po pitanju beneficija za vlasnike ovih vozila i mreže punjača, što su ključni pokretači prodaje ovih vozila i uticaja na promenu svesti vozača. Sa Udruženjem uvoznika automobila inicirali smo razvijanje nacionalne i lokalne strategije za električna vozila i verujemo da ćemo se odlučiti za primenu najboljih praksi iz regiona i Evrope.

U medijima se moglo pročitati da BMW u planu ima nova električna vozila. Šta nam o tome možete reći?

– BMW kompanija u svom portfoliju ima potpuno zaseban segment vozila na električni i hibridni pogon „BMWi vozila’’, koja se po svim segmentima razlikuju od bilo kog drugog BMW vozila. Cilj je bio da se pomere inženjerske granice stvaranjem automobila koji je lider u ’’održivosti’’sa aspekta očuvanja životne sredine, čiji adut nije samo nulta emisija štetnih gasova. Kod modela BMW i3 sloganom ’’Born Electric’’ sugeriše se najefikasniji ekološki automobil u čitavom procesu, počev od proizvodnje, korišćenja, pa do reciklaže vozila. Naši klijenti će, počevši od juna meseca, moći i da testiraju ova vozila, a postoje klijenti koji već neko vreme čekaju na ova vozila.

Sve informacije o prijavi za učešće možete pogledati na zvaničnom sajtu www.color.rs/autoforum2017