Dramatična ispovest Maje Nikolić za novi “Hello!”: Čudo me je spaslo od smrti

Novinarka i voditeljka Maja Nikolić može da se pohvali zavidnom televizijskom karijerom, dugom dve decenije. Ljupka brineta počela je karijeru na nekadašnjoj “BK“ televiziji u prelomnom životnom periodu kada se sa porodicom iz ratnog Sarajeva preselila u Beograd. Iako je u srpsku prestonicu došla s namerom da ovde ostane svega nekoliko nedelja, u rodni grad se nije vratila. Spletom životnih okolnosti ubrzo je upoznala i supruga Aleksandra, sa kojim je u braku već četrnaest godina, a uz veliku ljubav zajedničkim snagama odgajaju njihovo troje dece – trinaestogodišnju Teu, desetogodišnjeg Darka i osmogodišnju Tiju.

Novi život koji je izgradila izbrisao je sve teške uspomene, a zahvaljujući pozitivnom pristupu, Maja i danas lako prevazilazi loše životne trenutke. Zahvaljujući vedroj prirodi i optimističnom stavu osmeh je njen zaštitni znak, čak i u teškim situacijama sa kojima se susretala, a iz kojih je naučila mnoge lekcije. Zato svoj status javne ličnosti rado koristi da motiviše ljude da vode računa o zdravlju i da, bez obzira na ubrzan životni tempo, pronađu vremena za sebe.

Pre nekoliko meseci prešli ste sa “Radio-televizije Srbije” na “Prvu” televiziju. S obzirom na to da se promena posla smatra jednim od najstresnijih događaja, kako ste se vi navikli na novo radno okruženje?

“Kod mene je situacija bila obrnuta jer je moj prelazak na “Prvu” televiziju bio zapravo beg od stresa. Poslednjih godinu i po dana rada na Javnom servisu osećala sam da nemam prostor da se profesionalno razvijam i da više ne uživam u poslu. Znala sam da ne treba da bude tako, jer imam sreće da dugo i uspešno radim posao koji volim, a došla sam u situaciju da se osećam loše. Zato sam oberučke prihvatila predlog direktorke “Antena grupe” Maje Grčić da vodim emisiju “150 minuta”, koja je bila osmišljena pre našeg prvog sastanka. Nije mi trebalo mnogo vremena da donesem odluku o promeni posla pošto mi je bilo jasno da će to biti dobra emisija, ali sam verovala Maji jer mi se dopala njena energija, kao i vizija o tome kako bi trebalo da se razvija “Prva” televizija. Odluku sam donela intuitivno, što se kaže stomakom, ali se ispostavilo da nisam pogrešila. Rezultati u našem poslu su merljivi, a “150 minuta” je za vrlo kratko vreme postala najgledanija emisija u svom terminu”.

Koje vam je najstresnije iskustvo koje ste doživeli? Kako pamtite taj period?

“To je bila situacija u kojoj uopšte nisam bila pozitivna. Život mi je bio ugrožen i doktor Vlada Đukić me je bukvalno spasao od smrti. Puklo mi je slepo crevo i dobila sam sepsu, a svi lekari znaju da su to situacije koje se najčešće ne prežive. Opet, dragi Bog je hteo da to ne bude moj kraj, jer su se stvari tako namestile da ja za njih nemam drugo objašnjenje. Kada sam došla u Hitnu pomoć, primio me je jedan mladi lekar, ali se, srećom, tu našao iskusni Vlada Đukić, koji je rekao svom kolegi da će me preuzeti kao pacijenta. Da nije bilo tako, verovatno sada ne bismo radili ovaj intervju”.

Ostatak zanimljivog intervjua pročitajte u novom broju magazina Hello! koji je u prodaji do 6. novembra

PLUS

Silvija Čerasi, kolumbijska kreatorka, otvara vrata otmenog doma u Majamiju, gde sa porodicom svoje vizije pretače u realnost

Marijana Mićić kaže da je zahvaljujući svom dečku Milošu postala staložena i da joj je njegov zagrljaj najbolji lek u svakoj teškoj situaciji

Nikola Rokvić i Bojana Barović krstili su kćerku Leonu na slavu Sveta Petka u manastiru Staro Hopovo u društvu familije, kumova i najboljih prijatelja i dali joj kršteno ime Paraskeva

Verica Rakočević govori o detaljima boravka u Njujorku, u kom je kćerku Milenu posetila sa suprugom Veljkom Kuzmančevičem a potom su se odmarali u Meksiku

Vesna Čipčić i Anja Alač govore o tome kako izgleda život u umetničkoj porodici i odnosu majke i kćerke koje su glumice

Ilda Šaulić otkriva da ona i njen suprug Bojan žele što pre da dobiju drugo dete, jer više nisu tako mladi

Lejdi Gaga odlučila je da okrene novi list u životu, ali ipak nije srećna jer ne može da preboli bivšeg verenika Tejlora Kinija

Snežana Dakić ističe da je svoj život konačno dovela u red i da priželjkuje zrelog muškarca koji je neće tretirati kao privatnu svojinu

Alen Islamović govori kako je uprkos brojnim izazovima uspeo da sačuva sebe i sreću pronađe u okrilju porodice

Mira Banjac kaže da joj nesporazumi sa životom nisu oduzeli radost stvaranja i uživanja u onome što će ostaviti iza seb

Nataša Pavlović govori kako je s godinama, udajom i rođenjem sina postala praktična žena u svakom smislu, pa i u modnom