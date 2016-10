Dragana Mirković ekskluzivno za Hello!: Zbog Tonija sam sve rizikovala!

Dok većina ljudi mašta o bogatstvu i slavi, folk zvezda Dragana Mirković oduvek je samo želela da živi poput obične žene. Taj san ostvarila je kada je upoznala supruga Tonija Bijelića sa kojim ima dvoje dece, sina Marka i kćerku Manuelu.

Skladni supružnici nedavno su obeležili šesnaest godina braka romantičnim porodičnim ručkom u dvorcu Laksenburg u blizini Beča. Život poznate pevačice i uspešnog biznismena od početka je bio ispunjen bezuslovnom ljubavlju i podrškom koja vremenom postaje sve jača i kvalitetnija.

U iskrenom intervjuu za Hello! Dragana otkriva da se nikada nije pokajala što je svojevremeno okrenula leđa svom životu i blistavoj karijeri u Srbiji, kako bi se u potpunosti posvetila porodici, i priznaje da je kroz život često bivala povređivana zbog ljubomore drugih. Ipak, nikada nije dozvolila da je loša iskustva promene, jer bi to, kako kaže, doživela kao najveći neuspeh.

Članica žirija u takmičenju Pinkove zvezde uživa u svim blagodetima koje joj život donosi, a novi poslovni angažman i potraga za muzičkim talentima poslednjih sedmica čini je veoma srećnom.

Koliko vam se život promenio od kada ste postali član žirija takmičenja Pinkove zvezde?

“Ništa se nije promenilo, čak su mi i snimanja prilagođena tako da ne moram da dolazim ovde češće nego što sam to prethodno činila. Dugo sam odbijala angažmane ovakve vrste, jer nisam navikla da radim takve stvari. Spadam u povučene ljude koji ne vole da su u centru pažnje, pa mi je to smetalo čak i kada sam bila mlađa u vreme moje najveće popularnosti. Sada, kada vodim miran i sređen život pogotovo mi ne prija pažnja medija. Međutim, organizatori takmičenja dali su sve od sebe da pristanem da budem deo tog šou programa tako da nisam mogla da ih odbijem. Jer kod mene važi pravilo da lepa reč i gvozdena vrata otvara.”

Mnogo je ljudi koji su ljubomormni na vašu sreću, kako se nosite sa tim?

“Srećom nikada niko nije udario na moj brak i porodicu, ali je bilo ružnih reči o mojoj karijeri i to moram da trpim. Ne slažem se sa onom da istina boli, mene ona nikada nije bolela, ali laž jeste itekako. Ne mogu da se žalim previše, ali moram da priznam da su me određene stvari pogodile. Da ne bi previše uznemiravala svoj mir izbegavam domeć medije i uljuljkam se u svoj šareni svet praveći se da se ništa ružno dešava. Lakše mi je kada sebe ubedim da je sve u redu.”

Uspevate li u tome da ne primećujete šta se dešava oko vas?

“Činjenica je da postoje ljudi koji ne vole da gledaju nečiju sreću što moram da priznam čak i ja koja svet gledam kroz ružičaste naočare. Za mene je to enigma jer mi nije jasan njihov razlog. Razmem da nekoga pogađa kada ima sreće čovek koji čini loše drugima, ali ako neko ne dira nikog, potpuno je povučem, pomaže uvek kada može, zašto bi bilo kome smetala ta osoba. Čime je zaslužila ljubomoru? Međutim, očigledno je sklonost ka ljubomori odlika karaktera nekih ljudi. Trudim se da takve stvari ne primećujem, a i kada ih primetim, kažem sebi da mi se učinilo. To je jedini način da ne menjam svoj odnos prema određenoj osobi, jer bi za mene bila najveća kazna da dozvolim negativnim ljudima da me promene. Ja se sebi dopadam ovakva kakava jesam koliko god nekada to bilo loše za mene. Međutim, ne želim da dozvolim da niko naruši pozitivnu energiju u meni jer ja verujem da svojim lepim mislima privlačim sreću svojoj porodici i to me održava.”

