Kupite novi SCANDAL! Zorica Brunclik: Dok sam živa neću vratiti bogatstvo koje su nam uzeli! Istina o vezi Marije Šerifović i Elene Karić! (video)

Kupite SCANDAL! najtiražniji i najčitaniji tabloid u regionu! Samo u novom broju nedeljnika SCANDAL! otkrijte šta su sve hteli da sakriju protekle nedelje od vas!

Zorica Brunclik

Dok sam živa

NEĆU VRATITI BOGATSTVO KOJE SU NAM ODUZELI!

Sve piše u papirima! Oteli su nam Ciglanu, deo zgrade Politike…

PLUS!

Bila sam nesrećna do besvesti, majku nisam volela, gledala sam kako mi život propada!

Majka mi nije prijala, nije izgledala kao gospođa, znala sam da će me voditi u sirotinju

Sećam se kad mi je očuh zavalio šamarčinu, glava mi se okretela tri dana!

LEZBO AFERA

ISTINA O VEZI MARIJE ŠERIFOVIĆ I ELENE KARIĆ!

Tragedija

Goca Šaulić:

UMESTO NA VESELJE, IDEMO NA SAHRANU!

Šabanu će srce prepući!

EKSKLUZIVNE FOTKE

LUKAS POBEGAO SA SVOG ROĐENDANA!

Pejović i Žika ga jurili da se vrati na slavlje

Seka otvorila dušu

Sina ljubomorno čuvam samo za sebe!

Koja pevačica je trudna?

Rada Manojlović uplašena od bolesti!

Zašto je propao rođendan Jelene Tomašević!

Sa kim je hteo Uroš da prevari Aleksandru Mladenović!

Šta je Brena zabranila drugaricama!

Kako su se posvađali Snežana i Bosanac!

Još puno ekskluzivnih informacija i šokantnih paparazzo fotografija iz noćnog života, skandala, svađa… Sve ono što su poznati hteli da sakriju prošle nedelje od vas pročitajte samo u vašem omiljenom, najtiražnijem i najčitanijem tabloidu SCANDAL!