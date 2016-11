Zmaj od Šipova dobio neobičnu ponudu: Amerikanci su hteli da mi daju bogatstvo za spermu!

Rijaliti zvezda Ilija Grahovac alias Zmaj od Šipova otkriva da za dva dana ulazi u rijaliti “Snajke”. On tvrdi da su mu Amerikanci nudili novac da im da spermu, da su komšije htele da ga ubiju, ali i da je uspešniji od Lepe Lukić i Bore Drljače.

Za Zmaja već godinama vladaju podeljena mišljenja – jedni misle da se radi o psihički poremećenoj osobi, a drugi da je reč o vrlo mudrom seljaku.

“Imam malo prijatelja. Teško je u svom selu biti pop. Ima dosta ljudi koji me vole, ali drugi mi zavide. Ne mogu da se pomire da sam prodro u svet, da imam farmu. Ne mogu oni da to svare, jer “čovek ti sve oprosti, ali uspeh nikako”. Pojedinci su iz ljubomore dolazili do mene i govorili da me treba ubiti. Pitam ih zašto to misle, a oni kažu: “Zato što si Zmaj, zato što skačeš u hladnu reku i radiš sve.” Ma mene bi trebalo razmnožiti! Eto, iz Amerike su dolazili skoro i davali mi pare da uzmu spermu od mene, da me razmnožavaju u Americi. Dao sam im cenu kao za mojih deset imanja samo da ih odbijem, ali zamalo su me stigli, jedva sam im umakao. Eto, napredni ljudi misle da me treba razmnožiti, a bolesnici i zavidnici kažu da me treba ubiti”, kaže Zmaj, koji će u sredu ući u rijaliti.

“Zovu me u “Snajke”, biću tamo mesec dana. Mole me da uđem jer bez mene to nije isto. Nakon mesec dana ću izaći, pa ću ponovo u maju da uđem, i to u “Parove””, tvrdi Zmaj.

“Mene vole svi, i Hrvati i Srbi. Ja sam najpopularniji na Balkanu. Unikat! Brend! Tako je isto i kada odem u Beograd, Novi Sad, prilaze mi svi, i književnici i činovnici, i traže da se slikaju sa mnom, da im dam svoj broj telefona. Toliko sam popularan i drago mi je zbog toga. Čast mi je i da sam iznad tih estradnih likova. Ja sam bio sobni starešina i Bori Drljači i Lepoj Lukić, a neki su počeli da se dižu iznad mene, ali nećeš nada me! Pevača ima na pasja preskakala, a ja sam jedan. Ja sam iznad njih”, samouvereno će Zmaj, koji najednom počinje da viče.

“Onaj Gastoz je jedno kopile! Taj ni vozačke nema, glupan jedan! Ma da sam znao da će ostati u “Parovima”, ja bih ga pretukao. Joj, toliko istine ima u meni da mi laž i ne treba”, kaže Zmaj i počinje da peva, ali reči njegove pesme niko ne razume.

“Ja sam uvek po nekim dernecima, koridama, vašarima. Ja sam rođen da zabavljam ljude. Svaki čovek ima neki svoj dar, a ja sam od detinjstva jedinstven. Voli me kamera i unikatan sam, ali sam i čestit čovek, domaćin”, u jednom dahu kaže Zmaj.