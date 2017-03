Voditeljka Parova spava na televiziji: Ima jedan kauč u studiju “Ćirilice” koji ja mnogo volim!

Voditeljka “Parova” Jovana Jeremić otkriva da je bacila oko na jednog domaćeg moćnika, sa kojim bi volela ozbiljnu vezu.

Atraktivna plavuša, koja je svojom pojavom i britkim jezikom uspela da zaseni mnoge učesnike rijalitija Hepi TV, ističe da je njena simpatija političar, ali nije želela da otkrije koji, piše Informer.

“Nemam dečka, ali ima jedna osoba za koju sam procenila da bih sa njom mogla da gradim nešto što je kvalitetno. Sada sam u periodu kada želim da se smirim i napravim nešto ozbiljno što će imati dalekosežne rezultate. Žena bira muškarca koji će nju da izabere. Odabrala sam jednog muškarca koji mi je vrlo simpatičan i koji ima sve muške kvalitete koje ja cenim.”

Ko je on?

“On je sa političke scene, ali nije u fokusu, već je ono što ja volim. Ima realnu moć i vlada iz senke.”

Kakav je tvoj tip muškarca uopšte?

“Mora da me štiti jer sam na vetrometini i znam da su u mene uprte oči mnogih, onih sa časnim i sa prljavim namerama.”

Imaš li uopšte vremena za dečka, pošto se stiče utisak da si non-stop na televiziji?

“Mnogo radim, nekad i prespavam na televiziji. Ima jedan kauč u studiju “Ćirilice” koji ja mnogo volim i često se desi da u toku dana odremam dva sata.”

Otkud ti uopšte pred kamerama?

“Kada sam završila Pravni fakultet sa ocenom 9,6 nisam imala nikog u medijima. Od 14. godine sam uvek bila usmerena na medije i oduvek mi je bila najveća želja da radim na televiziji. Posle prava sam zamišljala kako da se ubacim na televiziju. Potreban mi je bio neko ko će me shvatiti ozbiljno. Nekako sam ocenila da je to Milomir Marić, jer je on neko ko voli inteligentne i drugačije žene, jer ja sam sve samo ne obična.”

Kako si došla do Marića?

“Jedan dan sam ga poznala, objasnila sam ko sam, nabrajala svoje uspehe, na šta mi je on odgovorio da nema pojma ko sami da ga zovem sutra dan u 12. Posle toga mi je spustio slušalicu.”

Da li te je to uvredilo?

“Povredilo mi je ponos: kako meni neko da spusti slušalicu, tako da mi kaže i da me otera na takav način? Ja ga sutradan nisam pozvala, ali jeste on mene. Pitao me je šta može da učini za mene, na šta sam mu odgovorila: “Samo da me upoznate, da vidite ko sam i šta sam jer ja želim da radim na televiziji.” Našli smo se sutradan na Hepiju. Dao mi je priliku i počela sam da volontiram.”

Kako si završila kao voditeljka “Parova”?

“Marić me je prošle godine pustio u vilu gde je vodio “Goli život”, pa su i krenuli “Parovi specijal”, “Upoznajte parove”, i “Vikend šou”.”

Postala si popularnija od mnogih učesnika tamo.

“Znam kako narod reaguje na mene. Nikad nisam bila miljenica pojedinaca, već mase i publike. Narod me je stvorio i nije mi teško da radim toliko jer znam koliko publika voli da me gleda. Radiću na televiziji sve dok narod to bude želeo., kad se budem istrošila, baviću se pravom ili politikom.”