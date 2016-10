Umesto svadbe raskid: Mladen prevario Dalilu! Mujićeva izbačena iz stana!

Dalila Mujić i Mladen Vuletić raskinuli su veridbu i razišli se u svađi!

Dalila tvrdi da ju je dragi varao sve vreme, a Vuletić se, čini se, nije potresao zbog raskida.

Sudeći po Fejsbuk statusima sada već bivših ljubavnika, došlo je do velike svađe i to zbog Mladenove prevare.

“Sve što bih rekla bilo bi suvišno. Evo još jednom je statusom pokazao ko je i šta je. Dalila neće pljuvati ali itekako mogu. Samo ću vama reći koji me volite da sam još jednom prevarena sa više djevojaka od kojih imam i prepiske i to je to. Čak te prevare traju još dok sam boravila na Maldivima,ali čovjek me vjerio pa sve zakamuflirao odlično. Život ide dalje i nastavlja se. Iz svakog problema samo izađem još jača”, napisala je Dalila na Fejsbuku, prenosi happytv.rs.

Mladen je bio daleko kraći i suzdržaniji, pa je samo objavio sledeće:

“Oprostite mi moju prošlost, nju. Tek sam sad vidio ono što sam treba’ davno da vidim. Ne sjekirajte se, sreće vam!”

Podsetimo, par je otpočeo vezu u Parovima, a verili su se u Maldivima. Mujićeva je, posle diskvalifikacije iz rijalitija, otišla kod Mladena u Podgoricu gde su živeli do raskida.