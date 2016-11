Teodora je rasplakala javnost: Čitav život sam tražila majku, a moj otac… (video)

Najkontroverznija učesnica rijalitja “Snajke“, Teodora Radoičić, još jednom je iznenadila gledaoce Hepi televizije, ali i rasplakala ostale takmičarke ovog šou programa.

Iako su joj živi i otac i majka, prilično dobro obezbeđeni, ona je odrasla sa bakom, a obe su jedva sastavljale kraj s karjem od jedne penzije.

“Majka je dugo bila u zatvoru, otac me se odrekao. U školi sam imala sve petice, a onda se sve prelomilo. Pretukli su me Šiptari koji su imali neka posla s mojom majkom. Mada me nikad nije gledala kao dete, njoj sam posvetila prvu pesmu”, započela je Teodora svoju priču.

Dok je recitovala pesmu, ostale snajke su plakale, čestitale devojci na hrabrosti da ispriča sve što je proživela. A, proživela je mnogo, sa jedva 20 godina.

“Udata sam, izgubila sam dete, muž mi je u zatvoru. Kao što sam prethodnog momka ostavila zbog njega, tako sam i njemu okrenula leđa zbog Mladena. Kad izađem odavde, neću imati više nikog. I do sada sam bila sama, ponosna na sto dinara koje mi je davala baba, ali i dalje ću sama”, rekla je ona.

Teodora je ispričala da je za dva meseca zaradila više od 30.000 evra, ali ne i kako. Priznala je koje je tetovaže kome posvetila.

“Samo sam htela da tata shvati da sistem ne uređuje naše živote. On je hteo da naša kuća bude hram, a iz nje je samo izlazio miris bolesti, jer su svi bili bolesni. Umeo je da mi kaže, ovo mi je izraslo zbog tebe, ovo, i ovo”, pričala je Teodora i zaključila:

“Svima će biti bolje bez mene. A, umeli su mnogi da mi zagorčaju život. Svima sam pružila srce na dlanu, a svi su mi okrenuli leđa”.