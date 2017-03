Teodora ispričala zbog čega je Dragan išamarao Tijanu Ajfon!

Nakon što je bodibilderka Ljuba Pantović u emisiji “Upoznajte Parove” u šiframa ispričala učesnicima “Parova” da je Dragan Tošić pretukao starletu Tijanu Ajfon zbog Teodore Radojičić, ona je otkrila šta je zapravo istina.

“Prvo želim da kažem da nije istina da je Dragan tukao Tijanu Ajfon zbog mene. To su ona i Ljuba izmislile da bi meni napakostile. Ja verujem mom drugu da je nije nikada udario ni zbog čega, pa ni zbog mene. A da su njih dvoje imali svađe zbog mene, jesu i to zato što je ona preterano posesivna i ljubomorna i smeta joj što on provodi vreme sa mnom”, započinje svoju stranu priče Teodora za pulsonline.rs i nastavlja:

“Ona misli da mi imamo nešto više od prijateljstva, a to nije tačno. Tačno je da sam ja otišla u Svilajnac kod njega i da sam tamo provela neko vreme, ali isključivo zato što mi je bilo lepo da se družim sa njim i njegovim prijateljima. Dragan je meni samo drug i to će ostati. Generalno, iz “Parova” meni se ne sviđa nijedan tip, samo Mlađan, ali on ima devojku”.

Ona je otkrila i prirodu odnosa između Tijane i Dragana.

“Da se razumemo, oni nisu u ljubavnoj vezi, viđaju se isključivo zbog seksa i to svima treba da bude jasno. On neće da bude sa njom zbog toga što zna čime se ona bavi, a bavi se prostitucijom. To svi znaju. On neće da sa takvom devojkom bude u vezi, a ona se zaljubila i pravi razne spletke i svađe”, završava pobednica rijalitija “Snajke”.

Teodora je prihvatila poziv produkcije rijaliti šoua “Parovi” da ponovo uđe u njihov rijaliti i za nekoliko dana ćemo je ponovo gledati u luksuznoj vili u Zemunu.