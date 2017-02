Takmičarka se požalila: Ovde me bije ko stigne, trpim batine zbog para i na Badnji dan

Pre nego što se vratila u vilu “Parova”, Miljana Kulić požalila se da je žrtva fizičkog nasilja i terora u rijalitiju jer je bije ko stigne, a da ona sve to podnosi zbog novca.

Kontraverzna Nišlijka provela je dva dana na slobodi kada je sredinom februara sa ostalim učesnicama razvalila vrata i pobegla, a to vreme je iskoristila da otvori dušu i ispriča šta sve proživljava u luksuznoj vili.

“Bije me ko stigne… Više ne znam od koga sam sve dobila batine. Kome god zasmeta ono što ja kažem, taj me istuče, a produkcija ili uopšte ne reaguje ili ih samo kazni izolacijom. Oni malo budu u izolaciji, pa ih onda puste i tako sve ukrug. Prvo me Vesna Rivas istukla, to je bilo oko Nove godine. Posvađale smo se i ona je skočila da me bije. Ja se nisam branila, nisam ni stigla da odreagujem, a kamoli da joj uzvratim. Onda me napala Jelena Krunić na Badnji dan. Udarila me je pesnicom u vrat dok smo svi sedeli u dnevnoj sobi jer nisam htela da joj dopustim da lupeta gluposti i priča sve što joj pada na pamet. Ona je jedna šizofreničarka, nadam se da će je izbaciti iz rijalitija”, rekla je Miljana i objasnila da je prinuđena da sve to trpi jer u Parovima ima dobar honorar i želi da zaradi dosta novca.

“Imam solidan honorar i ovaj put hoću da budem pametna i da iskoristim to što zaradim, da uložim u neki posao kada izađem. Pa videli su svi šta ja tamo moram da trpim od nasilnika. Sreća pa su neki od njih već izašli. Ona budaletina, kako se zove… Teodora Radoičić! Ona me istukla na Božić ni krivu ni dužnu. Kao, videla je da joj preturam po torbi i zato me napala. Lažovčina jedna! Moji roditelji se mnogo nerviraju zbog svega što proživljavam, zato bih volela da moj otac Siniša uđe u “Parove” da me zaštiti”, ispričala je Kulićeva za “Stars”.