Svi su plakali zbog nje: Kristina priznala šta je njena majka doživela pored oca!

Pored Dragane Roguljić koja je pričala o bolesnom bratu i porodici koja je slomljena zbog toga, i manekenka Kristina Živković rasplakala je sve u kući pričom o teškom detinjstvu koje je pre svega obeležio razvod roditelja.

Naime, Kristina je ispričala kako duguje majci što je takav čovek, dok za oca nema reči hvale.

“Moji su se razveli, on se ponovo oženio, ima i sina kojem daje sve, a meni i sestri ništa. Ja sam se osamostalila pre godinu ipo dana, moja sestra je upisala fakultet, a bilo je perioda kada je razmišljala da ide vanredno u srednju školu jer nismo imali para. Ali ja to nisam dozvolila. I zato sam najponosnija, što sam to uspela. Živimo u stanu kod tetke pošto ona živi sama. Moj otac ima pare, ali nama ne daje. On ruča na Zlatiboru, a nama nema da da ni 100 dinara. I to sve zbog njegove žene za koju mogu da kažem da je zla“, pričala je Kristina jecajući, prenosi happytv.rs.