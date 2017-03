Supruga pokojnog Ekrema godinu dana nakon njegove smrti: Svi su ga zaboravili!

Danas se navršava se punih godinu dana od sahrane Ekrema Jevrića, rijaliti zvezde koja je za sobom ostavila suprugu Igbalu Jevrić i četvoricu sinova.

Ekrem Jevrić je svojim učešćem u rijalitijima ostavio veliki trag, kako u Srbiji, tako i u regionu, pa su ga nazivali pravim rijaliti majstorom, i gotovo da nema formata ovog tipa u kojem nije učestvovao.

Njegova smrt šokirala je javnost, a danas, 365 dana kasnije “Gospodu” pamte – najbliži.

“Sa Igbalom sam se čuo možda dva-tri puta od Ekremove smrti, posle toga više ne. Sa njegovim sinovima nisam u kontaktu. Poslednji put sam u Americi bio 2006. godine, davno… To su deca koja su rođena tamo, žive po američkom sistemu, znate kako to ide… Sada, kada bi me i videli posle deset godina, ne znam ni da li bi me prepoznali”, iskreno i ljubazno rekao je Ekremov rođak, Šefket Jevrić.

Godišnjica smrti Ekrema Jevrića obeležena je u Njujorku (gde je i sahranjen) u krugu porodice i najbližih.

“Bili smo na groblju pre dva dana. Sinovi i ja, samo najbliži. Nije lako bez njega, teško je jako, ali, šta da se radi… Nedostaje mi puno, ali moram dalje”, rekla je Igbala u telefonskom razgovoru, a glas joj je primetno podrhtavao dok je pričala o preminulom suprugu.

“Svima nedostaje, prijatelji ga stalno pominju u kafani u kojoj su se redovno družili sa Ekremom, niko ga nije zaboravio. Rodbina me zove, čujemo se… Sinovi su uvek tu za mene, ali imaju svaki svoj posao, svaki svoj život…”, objasnila je Igbala.

Igbala je sa tugom u glasu rekla i kako živi sama, te da je Ekremov grob prilično udaljen od njenog mesta stanovanja, tako da nije u prilici da ga posećuje onoliko često koliko bi volela. Takođe, niko od rijaliti igrača koji su se sa Ekremom družili i grabili slavu preko njegovog lika, ne javlja se ni Igbali, ni njenim sinovima.

Podsetimo, Ekrem Jevrić preminuo je 4. marta 2016. godine, u 55. godini, na putu ka poslu. Sa suprugom Igbalom imao je četvoricu sinova: Enisa, Nemrina, Hajrudina i Berata.