Što je obećala to je i uradila: Nevena Hot na utakmicu došla potpuno gola! (foto/video 18+)

Sramota. Dozvoljavate da se glave razbijaju ciglama na tim istim utakmicama ali ne dozvoljavate ulazak meni i jos pretite batinama jednoj zeni ! Ja sam dosla u kaputu koji bih na kratko skinula da ispunim dato obecanje. Vise volite razbijene glave da gledate nego golu zenu. Vama na obraz. Ostatak videa na tviteru !

A video posted by Nevena Hot (@nevena_hot) on Oct 25, 2016 at 3:58am PDT