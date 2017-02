STAR u novom broju donosi: Ljuba Pantović abortirala Karađorđevo dete!

Kako tabloid STAR u novom broju saznaje, kada se uveliko spremala da pobegne od Karađorđa, Ljuba Pantović je abortirala abortirala njegovo treće dete!

“Veoma je komplikovana cela priča oko te trudnoće. Ljubin brak sa Karađorđem je uveliko bio na klimavim nogama. Ona se tada pored spota, bavila isključivo ćerkom i planirala razvod. Međutim, jednog popodneva sačekale su je šokantne vesti. Saznala je da je u drugom stanju, ali i da to dete mora što pre da abortira”, otkriva Ljubina bliska prijateljica i nastavlja sa šokantnim detaljima:

“Baš tog popodneva Ljuba je sela u auto i sa ćerkama krenula ka gradu kako bi se našla sa prijateljicom i njenom decom, međutim, na putu od Kaluđerice, desila se neka saobraćajka i bio je zastoj, pa je ona izašla da izvidi šta se dešava i da li će se uskoro raščistiti put. Prišla je kamionu koji je bukvalno bio preprečen preko puta, a ispod točkova ugledala je dečije nogice kako vire… Iako se šokirala od straha, zgrabila je dete i pojurila ka svojim kolima. U pitanju je bio dečak od oko sedam godina. Smestila ga je kod Gorane i Aleksandre na zadnje sedište i umirila ih uz reči da moraju da mu pomognu kako znaju i umeju. Mislim da je tada brzinom svetlosti stigla do Urgentnog centra. Međutim, kada su doktori pokušali da uzmu dete od Ljube, on ju je toliko snažno stegao ručicama da nisu mogli da ga odvoje od nje. Molio je da ga ne ostavlja samog, verujući da je ona drugarica njegove mame, pa se Ljuba uputila s njim i na rendgen. Čak je zajedno sa njim legla na sto nakon čega se suočila sa sopstvenom agonijom o kojoj nije ni sanjala”, detaljno opisuje drugarica ceo događaj, a zatim je usledilo:

“Samo par dana nakon rendgena Ljuba je od svog lekara saznala da je u drugom mesecu trudnoće. Prvo se šokirala, a onda i obradovala, ali kad je doktora pitala da li možda šteti što je nedavno ozračena redgenskim zracima, on je zanemeo. Rekao joj je da postoji velika verovatnoća da rodi bolesno dete i da je najbolje da abortira, što je učinila, ali teška srca. Sećam se da me je pozvala i rekla mi “Morala sam to da učinim, nisam želela da rodim bolesno dete”. Kasnije je u njenom braku sve krenulo nizbrdo i veoma brzo su odnosi između nje i njenog tadašnjeg muža zahladneli, a brak je postojao samo na papiru”, zaključila je Ljubina prijateljica za STAR.

