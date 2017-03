Srboljub napravio haos u rijalitiju: Aleksandra se tresla i plakala! (video)

Srboljub Subotić, stric Aleksandre Subotić, ušao je u vilu kao ravnopravni takmičar, a onda je nastao očekivani haos.

Nakon što se u vili pokrenula priča o tome kako Aleksandra i dalje voli oca svog deteta Čabarkapu, Srboljub je naveo da se ona i dalje dopisuje sa njim i da mu svakomalo šalje pisma. Zbog ovih reči, Aleksandra se veoma potresla pa je skakala od plača i nervoze.

Posle mnogo prljavog veša koji je njen stric izneo, Aleksandra se zaplakala i napustila emisiju.

Ona je ispričala kako Srboljub nije bio uz nju kada su njenog oca odveli u zatvor.

“Kako neko može da podržava ovog čoveka kad on nije pomogao meni i mom detetu? On je gasio grejanje malom detetu i nije hteo da nam da pare koje je baba dala? Ostavite me na miru”, vikala je ona, a potom ustala od stola i otišla u dvorište.

Srboljub je otkrio i zašto Aleksandra Subotić nikada ne pozdravlja mlađu sestru Goranu. Rekao je kako Gorana ne može da gleda sestru u Parovima i da je se stidi.

I Aleksandrin dečko David je izgubio nerve kada se u emisiju uključio Skriveni i rekao da on nije dečko za Ljubinu ćerku. Psovao je i vrećao porodicu Skrivenog, pa ga je produkcija kaznila sa 300 evra.

David je u jednom trenutku priskočio svojoj dragoj i tešio je u toaletu.

DAVID TESI ALEKSANDRU OD SRBOLJUBA U WC_U by SteelT2010

Kada se situacija malo smirila Srboljub i Smilja su se osamili i razgovarali o Ljubi.