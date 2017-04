ŠOK INTERVJU Jelena Krunić: Ljuba Pantović je ista ku*vetina kao njena ćerka Aleksandra!

“Ljudi mi prilaze na ulici i čestitaju mi jer sam, kako kažu, jedina bila iskrena u rijalitiju. Mnogi mi pričaju da su plakali kada sam izašla, a meni je drago što je narod shvatio kakva sam osoba“, kaže Jelena Krunić, koja je izbačena iz Parova zbog najmanjeg broja glasova. Mnogima je to bilo veliko iznenađenje, a i ona sama priznaje da joj je sve to više nego čudno:

“Ja sa 140.000 pratilaca na Instagramu, 57.000 pratilaca na Fejsu i sa više od 20 godina karijere kao plesačica imala sam, kao, najmanji broj glasova. Manje od tamo nekog Picolinija… Pa vi čitajte između redova.“

Dalila je najviše plakala kada si odlazila.

“Jeste, mnogo smo vezane. Ona je veoma emotivna, a ja sam bila uz nju svaki put kada se nešto dešavalo i kada joj je bilo teško. Najviše se nervirala kada je Dado bio izbačen, nervirala se mnogo i zbog oca. Dalila je moj najveći favorit, ali njeni fanovi apeluju da se ne glasa za nju da bi što pre izašla iz, kako oni kažu, gnezda u kojem je sve lažno”.



Šta se desilo između tebe i Ksenije?

“Ništa specijalno, ona je dvolična. Pričala mi je da nema ništa protiv mene, a kada ode kod Aleksandre, naziva mene i Dalilu ološima. Ma, Kesenija je mentalno labilna osoba i ne razumem kako opstaje u rijalitiju”.

Da li je veza Aleksandre i Davida fejk?

“Zna se da Aleksandra čeka Čabarkapu i da je sve ovo fejk. Ona čak spominje i Mladena Vuletića, a David, mučenik, samo ćuti i sluša. Šta je David sve pričao za Aleksandru, to je sramota, ali dobro, možda se dečko vremenom i zaljubio u nju. Meni je rekao da se lomi u sebi i ja sam mu rekla da ga potpuno razumem jer ne želi da ispadne pi*ka u narodu, a opet ne želi ni da ispadne povodljiv i da ga jedna Jelena ili Dalila sklanjaju od Aleksandre. Razgovarali smo mnogo na tu temu i on mi je tiho rekao: “Jebi ga.“ Vesna Rivas gledala mu je u karte i rekla da ova ljubav nema veze sa vezom. On se meni nasmešio, a vi čitajte između redova”.

Znači, Vesna Rivas pogađa?

“Pa, pogađa nešto, a nešto ne. Nekad nešto i zna, a nekad načuje šta drugi pričaju, pa onda ponavlja. David je uz Aleksandru isplivao na površinu”.

Ušao je kao nov takmičar, a ona mu je pomogla da se probije.

“On bi isplivao svakako na neki svoj način. Ako ništa, družio bi se sa mnom i sa Dalilom i mi bismo ga usmeravale. To sam ja i radila od trenutka kada je ušao i zaista me je slušao. Žao mi je samo što neki ljudi koji nisu previše inteligentni komentarišu da sam ja ljubomorna na nečiji odnos. Iskreno, nema potrebe da budem ljubomorna na malu kalašturu Aleksandru, koja je imala nesrećan život i mogu samo da je žalim. Videla sam se sa njenim bivšim dečkom kog je istetovirala na preponama, pa je tu tetovažu morala da prepravi zbog Čabarkape. Ona je imala više momaka i laže da je bila samo sa Čabarkapom. Imala ih je više, uključujući i Mladena”.

Zašto je puklo prijateljstvo sa Ljubom?

“Bilo mi ih je žao, stavila sam sebe u taj položaj. Ali na kraju mi se to razumevanje obilo o glavu. Aleksandra me je nazvala lažovom i uputila mi pogrdne reči, a na kraju se u sve to uključila i njena kvazimajka, koja je rekla da se, kao, neće oglašavati. Opet je pljunula na sve što kaže i opet sve polizala. Ona se, kao i uvek, oglasila govoreći sve najgore o meni. Ali dobro, bože moj, Jelena Krunić je možda u jednom trenutku predstavljala konkurenciju njenoj ćerki. Ma nema svrhe njih komentarisati, Ljuba je ista ku*vetina kao njena ćerka. Aleksandri ugovor ističe 31. marta i ne znam šta misli da će dalje raditi”.

Jel bilo seksa između Aleksandre i Davida?

“Da, jeste, u tuš-kabini, kada se uđe, pa u levoj. Nisu to prikazivali, ali i te kako je bilo seksa”.

Ko je još imao seks a da se ne zna?

“Nikola Lakić i Ksenija imali su seks jer je ona tražila vaginalete, verovatno je nešto od njega pokupila, neku polnu bolest, to vam je informacija iz prve ruke. Nikola Lakić toliko je dvoličan da ja nemam reči, on mnogo tračari, ma užaš!”

Kakva ti je Miljana?

“Miljana je priča za sebe, u nekim trenucima je takav car da ja nemam reči. U početku sam neke njene uvrede mnogo teško prihvatala, a sada je druga priča i žao mi je što ona želi da izađe, a zaista želi. Bez Miljane ovaj rijaliti ne bi bio rijaliti, kakva god da je, ona uvek drži svoj stav, i to je dobro. Ona je jedna od retkih koja je od početka do kraja iskrena”.

Ko je najviše dvoličan?

“Vesna Rivas nije dvolična već osmolična! Ona je brzo zaboravila sve što joj je Aleksandra govorila i to što ju je gađala špricerom u glavu. Vesna to radi da bi se pokazala kao pravi rijaliti igrač, ali ja se nadam da će ući neko novi ko će napraviti šou”.

Da li je Vesna Rivas najaljkavija kao što kažu neki?

“Iskreno, kunem ti se u oca mog, Aleksandra Subotić toliko smrdi da ja nemam reči. Izgleda da ima problem sa žlezdama čim toliko smrdi. Vesna Rivas se isto ne kupa i ona mnogo smrdi”.

Da li se Miki zaljubio u Slađu ili ona u njega?

“Ma niko nije zaljubljen, nema tu ljubavi, oni se drže zajedno, i to je jedna igra. Ne znam da li je to prijateljstvo, videćemo”.

Da li si se pomirila sa dečkom?

“Sve je u najboljem redu, čuli smo se i jedva čekam da ga vidim. Ništa mi nije zamerio i srećan je što se sve ovo završilo, imamo planove, ali o tom potom”.

Zašto ćutiš o tajnama estradnih zvezda?

“Znam mnogo toga, ali zasad ne bih ništa na tu temu. Mogu samo da vam kažem da bi mnogi brakovi na estradi pukli kada bih ja progovorila. Pokazalo bi se i pravo seksualno opredeljenje nekih ljudi”.

Hoćeš da kažeš da su neki pevači gej, a u braku su?

“O tom potom, sada pričamo o Parovima i ne bih estradu dirala, ali zaista mnogo toga znam. Vremenom ću i to otkrivati”.