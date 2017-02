Snimak pretnji: Ovo je Čabarkapa poručio Srbi, a onda je potkačio Ljubu (video)

Nedavno se na internetu pojavio šokantni snimak razgovora Aleksandra Čabarkape i Srboljuba Subotića.



Na snimku se čuje njihova prepirka, ali i pretnje.

“Srbo, šta to radiš? Slikaš moje tabilce, moje automobile. Ne diram te, ne diraš me. Bolje ti je da se smiriš prema tebi sam sad ok, ali nemoj da prekoračiš tu granicu”, kazao je Čabarkapa, a na to je Srba odgovorio:

“Bolje ti je da budeš dobar. Nemoj tako da razgovaraš sa mnom. A šta ti ja radim, je l’ te diram fizički, jer te ugrožavam? Mogu da budem još gori.”

Čabarkapa je Srboljubu naglasio navodni dogovor koji je postojao između njega i Ljube.

“Moje ponašanje je normalno jer se mala smirila. Mene je nešto Ljuba zamolila i ja ću da je ispoštujem. Zamolila me da ne dolazim kući dok je ona tu”, rekao je on, verovatno misleći na Aleksandru.