“Snajke” imaju rešenje za sve: Evo kako da osvojite muškarca uz pomoć slepog miša! (video)

Učesnica rijalitija “Snajke” Aleksandra Krstić, šokirala je juče sve gledaoce.

Naime, učesnici su razgovarali o tome na koji način da osvoje momka koji joj se dopada, a onda je Aleksandra dala svoj savet kako to najefikasnije da uradite:

“Najlakše je da se kupi krilo od slepog miša i da se osuši, ali mora dobro da se osuši, i onda uzmeš to krilo i pogledaš kroz njega momka koji ti se sviđa, ali on ne sme da vidi da ga ti gledaš kroz to krilo, i to uspeva sigurno, samo što je jako skup slepi miš”, rekla je Aleksandra.

A šta je još rekla pogledajte i sami: