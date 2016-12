Skandal pred ulazak u “Parove”: Zmaj vukao dečaka za uši na sred Knez Mihailove!

Ilija Grhovac, poznatiji po nadimku Zmaj od Šipova, napravio je nedavno skandal u Knez Mihailovoj ulici: nasrnuo je na dečake koji su ga prepoznali, psovao ih, pretio, a jednom od njih je izvukao uši.

Stočar iz Šipova odavno je poznat kao osoba čije je ponašanje nepredvidivo i nekontrolisano, pa smo ga tako više puta na TV gledali dok se fizički obračunava s cimerima iz vile.

Ali ovaj put Zmaj je nasrnuo na maloletne dečake koji imaju 15 godina. Kako je za Kurir rekao otac jednog od maloletnika, Ilija se razbesneo jer su se dečaci šalili s njim.

“Moje dete je sa drugovima videlo Zmaja u Knezu i prišli su mu da se slikaju s njim. Moj sin ga je u šali upitao kako to da je izgubio u rijalitiju. Međutim, Zmaj je to shvatio kao provokaciju i počeo je da viče na njega. Dete se uplašilo, drugovi su počeli da ga brane, što je još više razljutilo Zmaja. On je jednog od njih povukao za uvo i opsovao, i počeo svima da preti da će ih prebiti. Vikao je i jurio ih. Jedan od dečaka telefonom je zvao policiju, a kad je Zmaj čuo da priča sa policajcima, pobegao je”, kaže otac dečaka A.M. za Kurir, prenosi alo.rs.

Zmaj od Šipova trenutno se nalazi u karantinu u jednom beogradskom hotelu, ali samo zbog ulaska u petu sezonu rijalitija “Parovi”, koja počinje u nedelju 25. decembra.