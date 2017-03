Sin Mikija Mećave očitao bukvicu ocu: Ćale, spusti malo loptu! (video)

U emisiji “Upoznajte parove” gostovao je sin Mikija Mećave, koji je kritikaovao oca zbog njegovog ponašanja i podsetio ga da mnogi gledaju “Parove”, uključujući i njegovu ženu i ćerku.

“Što se situacije između mog oca i Slađe tiče, oče, trebalo bi malo da spustiš loptu, sad sam ozbiljan, da iskuliraš, što mladi kažu. Moraš da shvatiš da je stvarnost malo drugačija. Molim te, i ubaci malo u drugu brzinu. Shvatam ja rijaliti i taj koncept, ali budi pažljiv, ljudi su napolju malo izrevoltirani i ne podržavaju te. Ne mogu da kažem da je super, kad nije super. Meni je svejedno, kapiram da je to igra, ali narod to baš ne razume. Ćale, poslušaj ti mene, vidim da si se zacrveneo, pij lekove, nemoj da piješ špricer”, rekao je Ognjen i napomenuo da u nekim situacijama ispada budala, što naravno nije dobro.

Ognjen ga je pre svega zamolio da brine o zdravlju i visokom pritisku. On je napomenuo da njegova majka to ipak dobro podnosi, jer su shvatili da je to samo rijaliti.

“Ne nervira se ona, kao ni moja sestra. Ne mogu da kažem da su srećni”, rekao je Mikijev sin.

Miki Mećava je rekao da zna šta hoće da kaže.

“Bolje mi je da uprem u nešto i da se zezam s tim, nego da krkam. Znam da sam veliki radnik i da sam pošten čovek i to je bitno. I volim da se zezam, a oni koji to ne razumeju, šta da radim”, rekao je Mećava, i naglasio da neće preći granicu preko koje ne treba kao i da je njihovu porodičnu idilu ništa ne može da naruši.