Savo Perović: Moja majka izgleda kao da je sišla sa šipke, ali je dobra žena!

Suzana Perović Blondi, majka takmičara “Zvezda Granda” Sava Perovića izazvala je oprečne komentare pojavom i učešćem u rijaliti šouu “Snajke”, a pevač je sada stao u njenu odbranu.

Savo je izjavio kako nakon Suzaninog ulaska u rijaliti dobija pohvale, ali i kritike, pa je rekao da je uprkos njenom šokantnom oblačenju, ona sjajna osoba.

“Jedni je hvale, a drugi pišu kako je sponzoruša. Meni to ne smeta, jer je ja najbolje poznajem od svih. Možda ona izgleda kao da je sišla sa šipke, kako ona kaže, ali je jedna neverovatna i veoma dobra osoba, a to je u životu najbitnije. To kako se oblači i kakav stil ima nije odraz njene duše. Ona je jedna jedinstvena žena i veoma sam ponosan na nju”, rekao je Savo za portal opera-17.com