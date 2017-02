Sandra Meduza otkrila koga se najviše plaši

Sandra Meduza rešila je da otkrije šta misli o Dalili Mujić. Ona je u razgovoru sa Tijanom Ajfon rekla kako se iznenadila načinom na koji je tretiraju u ovom rijaliti programu, i to jako pozitivno. Posebno dobar utisak na nju je ostavila Dalila Mujić.

“Kad sam ušla misliila sam da će me svi vređati i pljuvati zato što sam visoka i mršava. Nemam ja komplekse ali to mi stalno govore. Tako da sam se iznenadila. Prvo sam milsila za Dalilu da će me napasti, ali sam se iznenadila. Mislila sam da me niko neće prihvatiti”, rekla je Meduza.