Sad su stvari jasnije: Advokat pričao o tajni Ljube Pantović i Aleksandra Čabarkape

Rade Todorović, koji se predtsvio kao advokat, u emisiji “Upoznajte Parove” ispričao je detalje iz veze Aleksandara Čabarkape i Ljube Pantović o kojem se već nedeljama priča.

On je rekao da je 18. januara ove godine, zajedno sa Milomirom Marićem i stručnjakom za bezbednost, posetio Aleksandra Čabarkapu koji mu je, između ostalog, ispričao da je bio sa Ljubom Pantović pre njenog ulaska u jedan rijaliti.

“Pitao je kako Parovi i tako smo počeli tu priču. Dečko je otvorio dušu i rekao da je bio sa Ljubom pre njenog ulaska u rijaliti, ali da to ne sme da kaže jer mu Ljuba preti. Kao advokat pretpostavljam da ona zna nešto o njemu, šta je radio, pa ga drži u šaci. Dok je ona bila tamo, ovo dete se zaljubilo i to je to. Isto tako mi je rekao Aleksandar”, ispričao je Todorović.