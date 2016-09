Sačekali ga ispred kuće: Upucan bivši učesnik srpskog rijalitija!

Miloš Obrenović (32), poznatiji kao Miloš Frankfurt, juče je upucan ispred svoje kuće u Aranđelovcu. Kako tvrdi, na njega je nepoznati počinilac ispalio nekoliko hitaca, a jedan ga je pogodio u potkolenicu. Miloš je odmah pozvao Hitnu pomoć, koja ga je prevezla do bolnice, gde mu je ukazana pomoć.

“Bio sam na ulici ispred kuće i došao je automobil sa zatamljenim staklima i neko je ispalio nekoliko metaka, a jedan me je pogodio u potkolenicu. Odmah sam ušao u kuću i pozvao Hitnu pomoć. Odvezli su me u bolnicu u Aranđelovac i ušili ranu. To je sve što želim da kažem. Ništa više ne želim da pričam”, kaže Miloš koji je prekinuo vezu nakon pitanja da li je slučaj prijavio policiji.

Inače, Obrenović je 2004. godine u Nemačkoj osuđen na devet godina zatvora zbog teškog ubistva iz nehata, a domaća publika ga zna iz rijalitija Parovi.

U Frankfurtu na Majni proveo je pet godina i devet meseci, nakon čega je deportovan u Srbiju. Međutim, u Zabeli je proveo dve godine jer je u našoj zemlji izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedan čovek izgubio život.