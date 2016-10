Ružica zavodi oba pola: Muškarci traže da ih bičujem, a devojke su se okomile na mene!

Voditeljka i pobednica poslednje sezone “Parova” kaže da u poslednje vreme na Fejsbuku dobija pregršt nepristojnih ponuda i poruka, te da se grohotom smeje kada ih pročita. Nude joj razne perverzije, šalju provokativne fotografije, ali, kako priznaje, to je ne zanima jer traži ljubav.

“Kakvih budala ima, ja to u životu nisam videla. Šta mi sve nude, to je za priču. Nude mi se da im budem gospodarica, da su moji robovi, da ih maltretiram. Potencijalni robovi traže da ih bičujem, gazim i da mi ližu štikle. Sve boleština do boleštine. No, šta da radim?! Neka mi šalju, bar mi bude interesantno kada to pročitam”, kaže za “Alo!” Ružica Veljković.

Ona dodaje da ne može da se odbrani od devojaka, jer joj se nude da budu sa njom u vezi.

“Zaljubljena sam u jednog dečka, ali mi nešto ne uspeva. Ne ide mi zato što su se devojke okomile na mene. Ne znam šta je razlog tome. Muvaju me i ne odustaju. Ali ja bih ih zamolila da odje*u. Ja želim da imam momka. Zaljubljena sam baš dugo i trudiću se da mi ta ljubav uspe”, naglasila je Ružica.

Фотографија корисника ruzicaveljkovic (@ruzicaveljkovic) дана 7. Окт 2016. у 1:08 PDT

Na pitanje da li joj neko od potencijalnih udvarača nudi pare, Ružica odgovara sa osmehom:

“Pare niko ne nudi. Ma jok. Muškarci mi se nude kao ličnosti, ali su mi skroz nezanimljivi kada se na taj način nude. Ja više volim da se malo pomučim”.

Da nepristojnim ponudama nema kraja, Ružica se posebno šokirala kada je juče dobila i erotsku priču.

“Jedan dečko mi je napisao priču koja je malo perverzna. On je opisivao kako se njegov muški polni organ spaja sa ženskim polnim organom. To je sadržaj za jedan roman. Ali, sve u svemu, to je umetnost”, rekla je ona i dodala da je dobila ponude da se vrati pevanju.

“Svi mi kažu da se vratim pevanju, čak mi je i TV “Hepi” obećala spot. Iskreno, htela sam da odustanem, ali nekako mi se ne da”, naglašava ona.

Kako priznaje, ne čuje se sa bivšim učesnicima Parova.

“Trudim se da se ne čujem sa njima zato što mi ne trebaju. Čujem se sa Anom Marijom. Tu je nekada i Marko Perović. Često se desi da smo u istom lokalu i onda nestane”, ističe ona.