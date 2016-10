Rešila da unovči svoj šou: Miljana traži 2.000 evra da uđe u “Parove”!

Bliži se početak pete sezone rijalitija “Parovi”, spisak novih učesnika je skoro kompletiran, a učešće pojedinih takmičara još je neizvesno.

Među njima se nalazi i autentična Nišlijka Miljana Kulić, poznata po opsesivno-kompulzivnom poremećaju proganjanja poznatih pevača, koja je produkciji postavila neke uslove. Miljana, kako saznaje Alo, traži petostruko veći honorar od onog koji je imala u prethodnoj sezoni.

“Kada je saznala koliki honorar su imali pojedini takmičari, koji su bili manje zanimljivi od nje, osetila se izigranom, pa je sada rešila da dobro unovči ulazak u rijaliti. Miljana smatra da je dosta doprinela gledanosti. U prošloj sezoni živela je pred kamerama za 100 evra nedeljno, a sada traži 500″, navodi izvor sa Televizije “Hepi” dobro upućen u sva dešavanja koja su u vezi sa rijalitijem “Parovi”.

Kulićeva je bez razmišljanja potvrdila ova saznanja.

“Hoću da uđem u rijaliti, ali za više novca nedeljno. Tačno je da sam imala mali honorar, plus kazne, i to se stvarno ne isplati, a drugi, kao što su Anđela i Bumbar, imali su honorar po 300 evra nedeljno, a Mladen takođe. Marko Crnogorac, koji uopšte nije pravio šou i koji je bio samo statista, imao je 600 evra nedeljno. Čula sam da je Maca imala čak 1.200 evra nedeljno. Zašto bih ja imala najmanji honorar? Pravila sam šou non-stop, zaslužila sam više. Ne isplati mi se da uđem za manje od 500 evra, ne pada mi na pamet. Pogotovo što su me stalno kažnjavali oduzimanjem novca od honorara. Trpela sam polivanje i vređanja. Tamo ulaze svakojaki ljudi, gomila kurvi, a neki su me gurali i maltretirali. Sve to kad se uzme u obzir, ne isplati se ulaziti za manje od 500 evra nedeljno“, priznala je Miljana.

Ona je nedavno proslavila 23. rođendan u Petrovcu na Mlavi, gde od izlaska iz rijalitija živi sa novim, deset godina starijim dečkom Slađanom. Kako smo saznali, fanovi su joj poslali brdo poklona na novu adresu, a od dečka je dobila buket cveća i kovertu sa novcem.