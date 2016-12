Rat vidovnjaka je polako počeo! Tarot: Vesna, prevarantkinjo!

Iako rijaliti “Parovi“ počinje tek večeras, već je došlo do sukoba između budućih učesnika.

Primer za to su Vesna Rivas i Milan Tarot. Zbog čega bi se njih dvoje svađali, ako ne zbog toga ko zaista ima vidovnjačke moći i ko je bolji u gledanju u karte. Tarot tvrdi da je Vesna obična prevarantkinja, dok Rivasova poručuje da će on brzo izleteti iz vile “Parova“.

“Ona je mnogo namazana i ljude vara kada im gleda u karte i šolju. Predstavlja se kao vidovita, a u stvari uopšte nije, jer kada ljudi odu od nje kažu da im ništa nije pogodila, samo tako lupeta. Hajde da to sve stavimo na drugu stranu, da pokažemo kako zapravo ne zna da gleda i proriče, već da joj je sve to maska iz jednog prostog razloga. Kada sam bio u „Farmi“, prvi koji je uzeo da gleda u karte, a pre toga na televiziji, bio sam ja. Ona je tada gledala od mene sve to i učila kako se radi. Tada nisam želeo sve da joj otkrijem, već sam joj skroz drugačije pokazivao. Ona mi se tokom celog učešća šlihtala i govorila da sam najbolji. Ovog puta neće moći da glumata jer ću je odmah razotkriti. Što se tiče toga da se predstavlja kao vidovnjak, to je smešno, jer je samo obična pevačica”, kaže Milan za Alo.

Poznata kao osoba bez dlake na jeziku, Vesna Rivas nije ostala dužna Milanu Tarotu.

“Zaista je smešno to što govori. On će pokušati da se kači na Vesnu da bi uopšte postojao tamo u vili, ali videćete da će odleteti vrlo brzo. Neću da im pravim prostor i da ih učim. Hoće da koristi moje ime i da na taj način dobije reklamu. Videli ste da je mutav i tupav, nema tu ništa što bi on mogao da kaže pametno. Ako se zaleti, šteta, izleteće napolje pre vremena. Budala jedna obična koja samo izmišlja gluposti”, rekla je Vesna i dodala šta od opreme unosi u najpoznatiju vilu u Zemunu.

“Nosim metlu, a moji čarobnjaci i vile su me opremili raznim stvarima i upozorili da će biti raznih ludaka koji dolaze sa neke druge planete. Moraću da čistim vilu i energiju jer oni vračaju, a ja ću morati da čuvam Marića od toga. Moram to da uradim, jer će nam ovi poput Tarota uništiti vilu. Biće i čarobnih napitaka, samo da se pročistimo od budala”, kaže Rivasova.