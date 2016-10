Prijateljica otkriva: Dalilu u Tuzli prolaznici gađaju jajima?

Dalila Mujić učesnica Parova, nakon raskida veridbe sa Mladenom Vuletićem, vratila se iz Podgorice u Tuzlu gde joj žive roditelji.

Sudeći po svedočenju njene prijateljice Dalila ima problema preko glave.

“Draga produkcijo, Dalili je sve došlo glave i da prevarila ga je i izgleda da mu je lekcija bila za sve što je on pre radio curama, sprdao se sa njima. Teško joj ne može na ulicu u Tuzli da izađe, a da ne dobije loš komentar ili čak da je sa jajima gađaju. Najviše je boli to što on ne mari za njom gde je i šta radi, a dobro zna da nema od čega da živi i da otac i dalje neće da čuje za nju. Poznato joj je da Mladen uživa pored svoje djevojke sa Pala, a prosto je nemoguće da se ne piše o njima dvoma što joj i dalje teško pada. Tuzla je mali grad i svako svakog zna, a sad može samo sa Hidžabom izaći na ulicu, nema nikog ko je za nju, osim mame i Aleksandre Nikolić koje ni same ne znaju kako da prežive. Fanovi ne brinite vratiće se Dalila, a nada se i dalje da će joj otac oprostiti veridbu sa pravoslavcem. Slike svoje neće postavljati jedan period, ipak je u Podgorici živela kao nikad do sad, imala je sve i Mladen je gledao da joj udovolji na svakom koraku i stan je bio luksuz za nju, ali sada dovoljno pati i ne trebaju joj saveti fanova koji ne znaju u kakvoj situaciji se nalazi. Fanovi su joj u Podgorici sve omogućavali i ne želi da znaju da joj mama nema primanja, a otac se još nije oglasio premda ga zove svaki dan”, ispričala je Dalilina prijateljica za Happy.tv.