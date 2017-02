Posle nervnog sloma, Jelena Krunić pokušala da se ubije!? (foto)

Jelena Krunić sinoć ječula da je dečko i roditelji više ne podržavaju da boravi u Parovima, pa je doživela nervni slom, a danas je otkrila šta je sebi uradila zbog toga.

“Juče mi nije bio nimalo dobar dan. Samo bih ljudima pokazala ovo. To nisam smela da uradim. Niko od vas koji me osuđuje zbog moje priče na poligrafu nije vredan da ja to uradim. Svi znate da sam ga tri puta odbijala, ali da u ovoj sezoni niko nece moći da ga preskoći”, rekla je Jelena.

“Danijele, ja te volim a ti veruj kome hoćeš. Ja ne mogu da izađem odavde i glupo je da govoriš da biram tebe ili rijaliti. Mama, izvini za sve što sam rekla, a što si znala. Jedino bih se izvinila ocu što pola stvari nije znao, ali svi znate zašto sam ja ovde ušla. Da je neko imao da mi izvadi 30 ili 50 hiljada evra, rado ne bih ušla u ovaj rijaliti. Ako mene ljudi napolju osuđuju zbog toga i zbog ovoga što sam juče sebi pokušala da uradim sebi, neka me u nedelju izbace”, ispričala je Jelena i zaplakala, a njeni cimeri su ostali nemi u šoku.

“Imam 30 godina i ni zbog koga više neću da dižem ruku na sebe, pa ni zbog roditelja. To sam radila uvek kada sam imala emotivne krize, to sam rekla i na poligrafu. Mislim da je mnogo loš primer što ovo pokazujem ovde”, zaključila je ona.