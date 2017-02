Parograf: Ovaj takmičar govorio je iskreno o kockanju i nameštaljkama u domaćem fudbalu

U “Parografu” je večeras ispitan David Dragojlović, koji je, tek što je ušao, pričao o nameštaljkama u fudbalu i o načinu na koji se snalazio da bi preživeo.

Prvo pitanje glasilo je: Da li je istina da ste bili pod kamatom?

David je rekao da je to istina, i da je on dok je bio mlađi uzimao sa svojim drugovima pare na kamatu da bi mogao da se kocka. On je takođe otkrio da je najviše od kamatara uzeo 10.000 eura i da je tada imao samo 18 godina.

On je objasnio i kako se snalazio da vrati kamatu, pa je po nekada morao da uzima pare od prijatelja kako bi mogao da vrati kamatarima.

Poligraf je ovaj njegov odgovor prepoznao kao istinu.

Bivšem fudbaleru postavljeno je sledeće pitanje: Da li ste učestvovali u nameštanju neke fudbalske utakmice?

“Ne. Nudili su mi novac da nameštam utakmice, ali nikad nisam pristao na tako nešto, jer donosi puno problema”, rekao je Dragojlović, a poligraf je pokazao da je odgovor istinit!

S obzirom na to da se u Parovima nalazi još fudbalera, kolektivno su razmenjivali utiske o nameštanju utakmica u Srbiji.

Bivši fudbaler Nikola Lakić je podrobnije opisao kako se to radi:

“Pre utakmice nam kažu da igramo na taj i taj rezultat. Ako treba da izgubimo, ja dam 20% snage, ako treba da pobedimo dam svog sebe, ali to su sve dilovi sportskih kladionica i ljudi koji generalno zarađuju od toga. Naravno, svi to ispoštujemo jer ne želimo da se suočimo sa pretnjama kasnije”.