Pale teške optužbe: Miljana ukrala 200 evra pijanom gostu!

Miljana Kulić ranije je optuživana da krade stvari cimerima u vili Parova, ali tu nije kraj. Naime, Dragan Tošić je tokom svađe sa Kulićevom otkrio da je kao konobarica kafića u Petrovcu na Mlavi pljačkala goste i da je zbog toga dobila otkaz.

“Dosta mi je tebe više. Sada ću pred svima reći ko si ti zapravo. Zašto ne kažeš svima zašto si dobila otkaz u kafiću u Petrovcu?! Sada ću ja da im kažem. Zato što si napila gosta, pa si mu ukrala 200 evra dok je spavao. Eto, zbog toga”, rekao je Dragan.

“Sram te bilo. To je neistina! Ne padam ja na te provokacije i jeftine udarce. U prošloj sezoni sam se pecala, ali sada sam jača. Psi laju, karavani prolaze. Pozdrav za vlasnike lokala gde sam radila. Ne radim tamo više jer sam odlučila da uđem u rijaliti i zaradim mnogo više para. Eto, zato tamo više ne radim. Nije tačno da sam dobila otkaz”, branila se Miljana, a onda uzvratila Draganu udarac.

“Sada ću ja da otkrijem nešto o njemu. On se meni tada predstavio kao Jovan i čim me je video, pitao me je da radim u njegovom kafiću u Svilajncu za navodnu dnevnicu od 20 evra. To je nerealno da neko kao konobar dobija toliku dnevnicu, znala sam da nešto stoji iza toga”, napala je Miljana, a Tošić je pokušao da se odbrani.

“Ona je ta koja se meni nabacivala. Tražila mi je broj telefona, a ja sam je oduvao. Zato se sada ovako ponaša i stalno me napada”, rekao je on.