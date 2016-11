Očekujte neočekivano: Hepi televizija krije istinu o “Snajkama”, evo i koju!

Mada je rijaliti “Snajke“ koji se emituje na Hepi televiziji najavljivao kao prvi format, u kojem neudate devojke naći svog mladoženju, u stvari ima drugu zamisao.

Istina je da će provodadžije da im traže mladoženje, ali, osim što će izabrana najsnajka dobiti svadbu iz snova, ona i druge snajke dobijaju ponudu da pređu u – “Parove“.

“Čim su tu provodadžije iz “Parova“, to je jasno. Oni u stvari dolaze da vide kakva je situacija u rijalitiju, i da ih vode u “Parove“. To ne govore glasno, ali je to ideja. Pa, Marko Perović je prvo veče rekao, kako je došao da vidi koja će ići u “Parove“, navodi dobro obavešteni izvor sa Hepi televizije.

Osim Perovića i Vuletića, snajke se nadaju da će videti Zmaja od Šipova, Eru Ojdanića, ali i druge zanimljive učesnike “Parova“. Za sada se ne zna kad ce krenuti rijaliti “Parovi”, ali je izvesno da će “Snajke” biti sve zanimljvije.