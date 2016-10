Neverica! Prijatelji i verenica u šoku: Bivši farmer obelodanio da je teško bolestan (foto)

Jedan od učesnika sedme sezone rijalitija Farma, iako je veoma mlad, suočio se sa teškom bolešću koja mu je u potpunosti promenila život. Ipak, odlučio je da joj se hrabro suprotstavi i uradi sve kako bi se izlečio što će, svi se nadaju, i uspeti.

Fitnes instruktor Stefan Despotović Despot objavio je na društvenim mrežama da se suočio sa opakom i teškom bolešću zbog koje je završio u Kliničkom centru.

Фотографија корисника Despot Stefan (@stefandespotovic88) дана 13. Окт 2016. у 1:44 PDT

“Pre nedelju dana sam otkrio da imam određeni problem sa mozgom, to jest ono što ne priželjkujem nikom. Strefilo me je iz čista mira, bez ikakve najave, pa nema ni potrebe da to krijem jer bolest nije sramota”, istakao je mladić koji se oduvek trudio da vodi zdrav život – pravilna ishrana i svakodnevni treninzi njegova su svakodnevnica, pa ga je vest o bolesti u potpunosti šokirala. Ipak, rešio je da joj se suprotstavi i pobedi je, navodi porttal pink.rs.

“Odlučio sam da živim dalje, moram da pobedim ovog skota u glavi”, izjavio je Stefan, a njegovu ispovest u celosti možete pročitati ovde:



Njemu u bolnici najveću podršku pruža dugogodišnja devojka Mirna Košanin sa kojom se fotografisao, ali i bivši cimer sa seoskog imanja Lepomir Bakić.

Vest o bolesti Stefana Despotovića za portal pink.rs potvrdio je i njegov blizak prijatelj.

“Nažalost, istina je sve što je napisao. Svi smo se potresli kada nam je javio da mu je otkriven tumor, ali on je borac i verujem da će uspeti da pobedi bolest i da će iz svega izaći jači nego ikada”, kratko je rekao Stefanov drug koji je molio da ostane anoniman.

Stefanu želimo brzo ozdravljenje u nadi da ćemo uskoro čuti lepe vesti o njegovom zdravstvenom stanju.