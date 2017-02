Neki će se baš obradovati: Parovi imaju nove takmičare, u vilu ulaze…

Nikola Strahinić, koji je čak dva puta boravio u luksuznoj zemunskoj vili i zbog čijeg odlaska su svi učesnici plakali, večeras će ponovo ući u rijaliti i ravnopravno se boriti za glavnu nagradu do 100.000 evra.

On je već prvi dan ušao u “Parove”, ali posle nekoliko nedelje, publika ga je izbacila. Tada su svi plakali, a posebno Dalila Mujić koja mu je bila najbolja drugarica.

Nikola ili MC Poštar kako ga prijatelji zovu, sinoć je gostovao kod voditeljke Jovane Jeremić u emisiji “Upoznajte Parove” gde se žestoko posvađao sa nekadašnjom drugaricom Dalilom oko Mlađana Jovanovića, sa kojim je i gostovao.

“Nisam izgubio velikog prijatelja, ja ću da joj pružim ruku pomirenja ako ona bude želela. Odreagovao sam tako jer bi to i meni neko uradio. Krenuli su na dečka bezveze, prave mu problem sa devojkom. Ja sam rekao samo istinu, ništa više. Dragan Tošić, Dalila i Tijana Ajfon su krenuli kao on se više ne javlja, nije više prijatelj. Ja sam samo rekao da nema potrebe da pljuju po njemu, do juče im je bio prijatelj. Jelena Krunić se našla tu da brani Dalilu, ja branim Mlađu. Glavni razlog je bio što je Mlađa isključio telefon. Ustvari, ja sam isključio njegov telefon da ga ne zovu da se uključi. To je njegova privatna stvar, paljba na njega”, bio je iskren Nikola.

On je rekao da će mu se neki učesnici najviše obradovati.

“Najviše će se obradovati Miki Mećava, Vesna, Mili, Branka Okuka, Ksenija… Interesuje me kako će Dalila odreagovati. Nažalost, izbačen sam jer nisam ispoštovao voditelja i zbog mog nekog nepromišljenog gesta. Kajem se zbog toga, na produkciju nikada ne treba udarati, ipak nas sve ispoštuju”, prisetio se Strahinić te večeri kada je izbačen.

Pored njega, u vilu ulazi i Tihomir Filipović, bivši fudbaler.

On je tkrio je da nema favorita u vili, ali da je pratio Parove, spreman je na sve, ali ne i na vezu u rijalitiju. Koliko će održati svoje reči ostaje da vidimo.