Neće joj se svideti: Mladen otkrio kakva je Dalila u krevetu, kao i koliko je puta prevario!

Bivši učesnik zabavno – humorističkog programa “Parovi”, a današnji provodadžija u “Snajkama” Mladen Vuletić pred kamerama Hapi televizije po prvi put govorio je o svom životu, detinjstvu, porodici, ali i o devojkama sa kojima je bio.

Ipak, ukućane je najviše zanimala Dalila Mujić, pa je Crnogorac istakao kako je posle samo dva dana zajendičkog života zaključio da ona nije za njega.

“Previše je posesivna i ljubomorna, to sam posle samo dva dana uvideo. Ona je dobra u krevetu, to stoji. Ona mene nije mnogo volela, ali sam ja njoj bio slamka spasa jer porodica nije htela da čuje za nju. Moja majka me je molila da je ne dovodim u kuću. Nisam joj bio veran ni jedan posto, i sad mi je žao što je nisam više varao. U njoj postoji đavo”, rekao je Vuletić.