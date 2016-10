Na Farmi nije sve bilo igra: Miki Mećava spremio tužbu protiv Jelene Golubović!

Iako je prošlo nekoliko meseci od završetka sedme sezone rijalitija „Farma”, sukobi sa imanja u Lisoviću nastavljaju se i nakon njega.

Pevač Miki Mećava očigledno nije zaboravio opekotine koje mu je nanela njegova “rijaliti devojka“ Jelena Golubović polivši ga vrelom vodom, te sad sprema tužbu protiv rediteljke.

Miki je otkrio da ima u planu da dobro naplati fizički atak na seoskom imanju.

“Ozbiljno razmišljam da je tužim. Nije to mala stvar. Ona je meni nanela jake opekotine, imam lekarske nalaze koji to potvrđuju. Osam dana pred finale me je opekla, ali me Zadruga nije vodila kod lekara, zato sam po izlasku sa imanja posetio zdravstvenu ustanovu gde su mi utvrdili opekotine drugog stepena. To važi dve godine, prema tome, mogu kad hoću da posetim sud. Čujem da je puna kao brod, pa bi mogla i meni malo para da da, zašto da ne“, rekao je pevač za Alo i dodao:

“Nju, bre, niko ne voli. Gde god odem, koga god da sretnem, svi je pljuju. Takođe, mnogi mi govore da je ona zaista bila zaljubljena u mene, ali nije uspela da mi poremeti brak“, tvrdi pevač.

S druge strane, rediteljka nije dala ni pet para za pretnje.

“On to govori zato što se plaši da ja ne podnesem tužbu protiv njega i njegove porodice za uvredu časti, jer bih ja dobila mnogo veću odštetu. On nije skupio hrabrosti da mi se javi i izvini za sve neprijatnosti koje mi je priredio, pa sad po svaku cenu želi kontakt sa mnom, pa makar i preko suda. Dosadno mu je sa tom njegovom ženom, pa traži način da skrene pažnju na sebe”, poručuje Jelena, prenosi Alo.

Rediteljka ističe da njena majka Ceca žali što je zbog Jelene bila u sukobu sa Mikijem:

“Baš smo pre neki dan pričale o njemu. Ona kaže da je šteta što je sve tako ispalo. Stalno je pila kafu sa njim i bio joj je super. Ja sam joj rekla: “Pa zovi ga slobodno da se vidite, kakve veze ima to što se desilo među nama?”, rekla je Golubovićeva.