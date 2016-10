Mladen Vuletić progovorio: Ovo je prava istina o raskidu sa Dalilom!

Dalila Mujić i Mladen Vuletić nedavno su raskinuli veridbu i rastali se u svađi.

Par koji je započeo vezu u “Parovima”, a verio se u “Maldivima” planirao je venčanje, a onda je Dalila otkrila da ju je dragi, navodno, varao.

Ubrzo nakon raskida veze Dalila je na društvenim mrežama objavila fotografije sa izvesnim Mirzom, pa je Mladen odlučio da objasni zašto je došlo do raskida posle toliko vremena.

“Raskinuli smo jer je nastavila sa ponašanjem kao u vili i jednostavno me gurala od sebe. Sve sam dao za tu vezu, ništa dobio, a puno izgubio. Ja pojma nemam ni gde je ona ni šta radi niti me zanima. Okrenut sam drugim stvarima, lepšim stvarima. Ja ne znam odakle se on stvorio niti odakle se znaju. A i da pravo kaŽem ne pratim njihov rad. Ja nju nisam prevario, bio sam po ceo dan sa njom, a da li je ona mene? Pa zar se ovakav momak vara”, objasnio je Vuletić za happytv.rs.

On je otkrio i šta trenutno radi i kakvi su mu planovi.

“Ja sam trenutno u teretani, pripremam se za petu sezonu “Parova”, a uz to sam postao zaštitno lice preparata za trening, prodavnice mobilnih telefona i poslanik velike koalicije”, rekao je on.