Mladen se prvo ljubio sa Blondi, a onda je uhvaćen u opasnoj akciji u ostavi sa… (video)

Crnogorski zavodnik Mladen Vuletić ušao je pre dva dana u rijaliti šou “Snajke”, a već je uspeo da smuva jednu učesnicu!

On se na samom početku udvarao Dalili Karić, međutim ona je nepomično sedela pored njega, dok je on šetao od jedne do druge, a onda je ljubio i sa Blondi.

Ipak, rešio je da se skrasi pored Teodore Radoičić s kojom se noćas ljubio u dvorištu.

Ali tu nije kraj.

Mladen je završio u garderobi sa Dalilom, a uhvaćeni su kako se oblače, navodi Kurir.

Da li su njih dvoje imali seks, ne znamo, ali otkad je Crnogorac ušao, kuća “Snajki” se ne smiruje.

Za sve to vreme, njegova bivša devojka i verenica Dalila Moreno provodila se u Sarajevu…