Mišel otkriva kroz kakav je pakao prošao: Miljana je pretila da će me ubiti iz očevog pištolja

Mišel Gvozdenović tvrdi da proživljava pakao već šest godina otkad ga Miljana Kulić proganja! Pevač kaže da učesnica Parova nije uznemiravala samo njega već i njegovu majku.

“Miljana je pretila mojoj majci da joj je najbolje da vrati svog sina za Holandiju, u protivnom može da bira da li da ga vrate u kovčegu sa crvenim ili belim ružama! Žao mi je što je majka prošla kroz sve to, pila je lekove za smirenje”, kaže Mišel.

Pevač tvrdi da je Miljana pretila da će ga ubiti.

“Ona je pretila da će me ubiti iz očevog pištolja, i to je prijavljeno policiji”, priča Mišel i dodaje da to nije bio prvi put da policija reaguje:

“Policija je nju jednom prilikom uhapsila u blizini moje kuće i zadržala je 12 sati. Ujutru smo išli na suđenje po kratkom postupku. Sudija mi je rekao da ona ima opsesivno-kompulsivni poremećaj, takozvanu F dijagnozu. Oni njoj ne mogu ništa, ona može da uradi sve što želi, a ne može biti optužena.”

Folker se pita da li je potrebno da se desi tragedija da bi ga država zaštitila.

“Policija je deportovala nju i njene roditelje s policijskom pratnjom iz Čačka za Niš”, rekao je Mišel i dodao da je Miljana ulazila u njegovu kuću, mazala kučiće kremom, lupala po prozorima, podmetala poplavu u dvorištu, ali i uznemiravala njegove prijatelje.

“Zvala je jednu moju veoma dobru drugaricu usred noći, ja sam tada bio na putu. Rekla joj je da sam poginuo na auto-putu”, kaže pevač.

Kada je Miljana nedavno pobegla iz „Parova“, ponovo je pozvala Mišela, koji je snimio razgovor.

“Moram da se vratim. Rekla sam im: Tužite me, neću da se vratim, a oni mi kažu: Uzela si unapred 30.000 evra. Rekla sam im da ću vratiti pare, ali oni kažu da sam im ja potrebna. U haosu sam, Mišo”, otkrila je Kulićeva u razgovoru s Gvozdenovićem.